Ancak kullanılan domates ne kadar kaliteli olursa olsun, bazen istenen yoğun kıvamı ve dengeli aromayı yakalamak kolay olmuyor. Profesyonel aşçıların yıllardır uyguladığı basit ama etkili bir yöntem ise bu sorunu ortadan kaldırabiliyor. Üstelik un, nişasta ya da farklı kıvam artırıcılar kullanmadan…
Şeflerin gizlediği domates sosu sırrı: Bir kaşık bile yetiyor
Yaz mevsiminin güneşinde olgunlaşan domateslerle hazırlanan kışlık soslar, mutfak kültürümüzün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Domates sosu hazırlarken en sık karşılaşılan sorunların başında fazla sulu kıvam ve belirgin asitlik geliyor. Pek çok kişi bu ekşi tadı bastırmak için şekere başvursa da, deneyimli şefler daha doğal bir çözüm öneriyor: havuç.
Pişme sırasında içerdiği doğal şekeri yavaşça sosa bırakan havuç, domatesin sert ve keskin asit karakterini dengeliyor. Böylece sos, yapay bir tatlılık kazanmadan daha yumuşak ve dengeli bir aromaya ulaşıyor. Sonuç olarak domatesin doğal lezzeti korunurken, damakta daha pürüzsüz bir tat bırakılıyor.
Şeflerin Uyguladığı Doğru Yöntem
Bu yöntemin başarılı olması için havucun sos içinde tamamen kaybolacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunun için havuçların ince rendelenmesi veya püre haline getirilmesi tavsiye ediliyor.
İlk olarak tencereye kaliteli bir sızma zeytinyağı alın. Ardından rendelenmiş havuçları ekleyip birkaç dakika hafifçe kavurun. Bu aşamada havucun doğal şekerleri ve aromatik bileşenleri yağla bütünleşerek sos için güçlü bir lezzet tabanı oluşturuyor.
Daha sonra domatesleri ekleyerek pişirme işlemine devam edin. Havuç, yalnızca lezzeti dengelemekle kalmıyor; içerdiği lifler sayesinde sosun kıvamını da doğal yollarla artırıyor.
Doğal Kıvam Artırıcı Etki
Klasik yöntemlerde koyu kıvamlı bir sos elde etmek için uzun süre kaynatma işlemi gerekir. Havuç kullanıldığında ise içeriğindeki lifler fazla sıvıyı tutarak sosun daha kısa sürede yoğunlaşmasına yardımcı olur.
Bu sayede domateslerin taze aroması uzun süreli pişirme nedeniyle kaybolmaz. Sos, un veya nişasta eklenmeden daha dolgun bir yapıya kavuşur. Üstelik havuç tamamen eriyip karıştığı için tadı belirgin şekilde hissedilmez; yalnızca domatesin doğal tatlılığı ön plana çıkar.
Servis öncesinde eklenecek birkaç yaprak taze fesleğen ise sosun aromasını zenginleştirerek lezzeti tamamlar. Böylece elde edilen sosu makarnalardan et yemeklerine kadar birçok tarifte rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken nokta: Havuç miktarının fazla kaçırılması sosun tadını gereğinden fazla tatlılaştırabilir. Bu nedenle 1 kilogram domates için genellikle 1 küçük havuç yeterlidir.