Savunma sanayide tarihi gün: Türk zırhı Avrupa’nın göbeğini koruyacak

Yaklaşık 140 bin metrekare alana yayılan Mediaş tesisi, NATO standartlarında altyapıya sahip bulunurken tesis, modern üretim ekipmanlarıyla donatıldı. Bu tesisle birlikte Romanya, artık bir 4x4 zırhlı aracı yalnızca monte eden değil, üretimin tüm aşamalarını gerçekleştirebilen sanayi altyapısına sahip oldu.