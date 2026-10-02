Savaşın ve liderlerin izleri: Adana’daki bu müzede buluştu

Burası aynı zamanda diş hekimliği fakültesi öğrencileri için müthiş bir okul aslında. Şu anki modern tıbbın öncesinde nasıl bir süreci olduğu, nasıl aletlerle müdahalelerde bulunulduğunun canlı örneğini burada keşfedebiliyor, öğrenebiliyorlar" dedi.