İran-ABD-İsrail savaşı dünya çapında ekonomiyi sarsarken bir isyan da prezerfatif devinden geldi. Böylece savaşın etkileri yatak odasına hatta yatağın içine kadar girmiş oldu. Dünyanın en büyük prezervatif üreticisi Malezya merkezli Karex Bhd, tedarik zinciri aksamalarının sürmesi halinde fiyatlarını yüzde 20 ila 30 artırmayı ve gerekirse daha da yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

T24'ün haberine göre, Karex Bhd CEO’su Goh Miah Kiat Reuters'a konuştu. Kiat, İran savaşının tedarik zincirinde aksamalara neden olması nedeniyle prezervatif fiyatlarını artırabileceklerini söyledi. Kiat aynı zamanda artan navlun maliyetleri ve sevkiyat gecikmeleri nedeniyle birçok müşterinin elinde normalden daha az stok kaldığını söyledi. Goh, “Şu anda maliyetleri müşterilere yansıtmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Goh, savaşın başından bu yana prezervatif üretiminde kullanılan sentetik kauçuk ve nitrilden ambalaj malzemelerine ve alüminyum folyo ile silikon yağı gibi kayganlaştırıcılara kadar her şeyde maliyetlerin arttığını gördüklerini söyledi. Goh prezervatif talebinin bu yıl yüzde 30 oranında arttığını, sevkiyat aksamalarının kıtlığı derinleştirdiğini söyledi.

Karex Bhd yılda 5 milyardan fazla prezervatif üretiyor ve sektörde önde gelen diğer markaların yanı sıra Britanya’nın ulusal sağlık sistemlerine ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen küresel yardım programlarına tedarik sağlıyor.

TIBBİ ELDİVEN ÜRETİCİLERİ DE TEDARİK SORUNU YAŞIYOR

İran savaşı sonucu tedarik sorunu yaşanan tek sektör prezervatif üretimi değil. Tıbbi eldiven üreticileri de dahil olmak üzere pek çok şirket Orta Doğu’dan enerji ve petrokimya akışlarının baskı altına girmesiyle hammadde tedariki konusunda sorun yaşıyor.