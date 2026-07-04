Sarp yamaçlarda tehlikeli dakikalar: Zamana karşı kurtarma yarışı

AFAD Bursa Arama ve Kurtarma teknisyenlerinin gözetiminde, AKUT koordinasyonunda ve Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikat, farklı kurum ve kuruluşlardan akredite arama kurtarma ekiplerini ortak bir operasyon senaryosunda bir araya getirdi.