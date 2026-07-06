Yapılan ilk incelemelerde, hayvanın ölümünde bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcakların etkili olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan bir çizgili sırtlan boş arazide ölü olarak bulundu.Kaynak: İHA
Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir arazide ağaç aşılama çalışması yürüten bir tarım işçisi, yerde hareketsiz yatan büyük bir yabani hayvan fark etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) şube müdürlüğü ekipleri ile uzmanlar sevk edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ LABORATUVARDA BELLİ OLACAK
Ekipler tarafından yapılan ilk fiziki kontrollerde, ölen hayvanın çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) olduğu tescillendi.
Bölgede son günlerde 40 dereceyi aşan ve yaşamı olumsuz etkileyen aşırı hava sıcaklıklarının sırtlanın ölümünü tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.
Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, herhangi bir zehirlenme ya da ateşli silah yaralanması olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla numuneler alındı.
Nesli tükenme tehdidi altındaki bu nadir canlıyla ilgili yaşanan gizemli ölüm olayına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.