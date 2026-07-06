Yeniçağ Gazetesi
06 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Yaşam Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu

Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan bir çizgili sırtlan boş arazide ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 1

Yapılan ilk incelemelerde, hayvanın ölümünde bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcakların etkili olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

1 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 2

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir arazide ağaç aşılama çalışması yürüten bir tarım işçisi, yerde hareketsiz yatan büyük bir yabani hayvan fark etti.

2 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 3

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) şube müdürlüğü ekipleri ile uzmanlar sevk edildi.

3 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 4

KESİN ÖLÜM NEDENİ LABORATUVARDA BELLİ OLACAK

Ekipler tarafından yapılan ilk fiziki kontrollerde, ölen hayvanın çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) olduğu tescillendi.

4 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 5

Bölgede son günlerde 40 dereceyi aşan ve yaşamı olumsuz etkileyen aşırı hava sıcaklıklarının sırtlanın ölümünü tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

5 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 6

Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, herhangi bir zehirlenme ya da ateşli silah yaralanması olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla numuneler alındı.

6 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 7

Nesli tükenme tehdidi altındaki bu nadir canlıyla ilgili yaşanan gizemli ölüm olayına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

7 8
Şanlıurfa’da üzücü olay: Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro