Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 105’inci kilometresinde yaşandı. Şanlıurfa yönüne seyreden İbrahim Halil Y.’nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Müslüm M.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.