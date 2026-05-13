Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Sokaklarda sürüklenip hurdaya dönen araçlar, çamurla kaplanan iş yerleri ve büyük maddi hasar havadan görüntülenirken, ilçede adeta hayat durma noktasına geldi.

Haberi Paylaş
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

1 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

2 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü.

3 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4

Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

4 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 5

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

5 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 6

Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

6 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 7

Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

7 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 8

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

8 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 9

Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

9 10
Samsun'u sel vurdu: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 10

Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

10 10
Kaynak: AA / İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro