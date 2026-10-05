Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleri arasına Galaxy A08 4G de eklendi.
Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de
Samsung Galaxy A08 4G Türkiye’de satışa sunuldu. Uygun fiyatlı akıllı telefon listelenirken cihaz; 6,7 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile geliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Model Türkiye’de kullanıcıların karşısına çıktı.
Birkaç hafta önce tanıtılan model, artık ülkemizde satın alınabiliyor.
Galaxy A08’in Türkiye’de satışa sunulan versiyonu 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.
Telefonun fiyatı ise 12.499 TL olarak belirlendi.
Cihaz, tasarım tarafında arka bölümde pil şeklini andıran kamera modülüyle dikkat çekiyor.
Ön tarafta ise çentikli bir ekran bulunuyor.
Galaxy A08 için lacivert, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor.
Samsung Galaxy A08’in öne çıkan teknik özellikleri şöyle:
Ekran: 6,7 inç, 720 x 1600 piksel, LCD
İşlemci: MediaTek Helio G99
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka kamera: 50 MP + 2 MP
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 6.000 mAh
İşletim sistemi: One UI 9 (Android 17)