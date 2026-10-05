Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de

Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de

Samsung Galaxy A08 4G Türkiye’de satışa sunuldu. Uygun fiyatlı akıllı telefon listelenirken cihaz; 6,7 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 1

Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleri arasına Galaxy A08 4G de eklendi.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 2

Model Türkiye’de kullanıcıların karşısına çıktı.

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Birkaç hafta önce tanıtılan model, artık ülkemizde satın alınabiliyor.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 4

Galaxy A08’in Türkiye’de satışa sunulan versiyonu 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 5

Telefonun fiyatı ise 12.499 TL olarak belirlendi.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 6

Cihaz, tasarım tarafında arka bölümde pil şeklini andıran kamera modülüyle dikkat çekiyor.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 7

Ön tarafta ise çentikli bir ekran bulunuyor.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 8

Galaxy A08 için lacivert, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor.

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 9

Samsung Galaxy A08’in öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 10

Ekran: 6,7 inç, 720 x 1600 piksel, LCD

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 11

İşlemci: MediaTek Helio G99

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 12

RAM: 4 GB

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 13

Depolama: 128 GB

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 14

Arka kamera: 50 MP + 2 MP

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 15

Ön kamera: 8 MP

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 16

Batarya: 6.000 mAh

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Samsung piyasaya sürdü: Bütçe dostu akıllı telefon modeli Türkiye’de - Resim: 17

İşletim sistemi: One UI 9 (Android 17)

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