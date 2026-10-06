Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez

Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez

Anadolu’da kış hazırlıkları başladı. Bağ bozumu ile kesilen Antep karası, Hatun parmağı, Kardinal, Sultani, Mevlana ve Kabarcık üzümler özel havuzlara döküldü. Kazanların ateşi yakıldı.

Kaynak: DHA
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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 1

Gaziantep İslahiye’de bağ bozumu sonrası geleneksel pekmez mesaisi başladı.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 2

Türkiye’de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli meyve merkezlerinden İslahiye’de 15 mahallede 47 bin dekar alanda üretilen ‘Antep karası’, ’Hatun parmağı’, ’Kardinal’, ’Sultani’, ’Mevlana’ ve ‘Kabarcık’ gibi farklı üzüm çeşidinde hasat tamamlandı.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 3

Hasadı tamamlanan üzümlerden pekmezlik olarak ayrılanların evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak yöreye özgü pekmez yapımına başladı.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 4

Antep karası ve beyaz üzüm olarak adlandırılan üzümler, yıkama işleminden geçirip özel havuzlarda veya makinelerde ezip suyu çıkarılıyor.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 5

Üzüm suları, dev kazanlarda odun ateşi ve bağ çubuklarında yakılan ateş üzerinde kaynatılıyor.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 6

10 saat kaynatıldıktan sonra, belirli aşamada geçerek şişelenen pekmez, tüketime hazır hale getiriliyor.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 7

Üretilen pekmezin aromasının yüksek olduğunu belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, “İlçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve 47 bin dekarda üretilen sofralık üzümlerimiz yaş olarak tüketilirken, bağ bozumuyla birlikte ise beyaz ve siyah olarak ayrılarak pekmez yapımına başlandı.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 8

8 kilo yaş üzümde bir kilo pekmez elde edilmektedir. Bu yıl ilçemizde 8 ton pekmez üretimi bekleniyor. Bağda toplanarak getirilen üzümler yıkandıktan sonra sıkılarak suyu çıkarılarak belirli aşamalardan sonra sofralarımıza ulaşıyor. Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt Mahallelerimizde yoğun olarak yapılan Antep karasındaki üzüm pekmezimizin aroması yüksek olan pekmez genelde kışın tüketilmektedir” dedi.

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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 9
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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 10
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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 11
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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 12
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Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez - Resim: 13
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