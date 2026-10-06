Salkımdan sıcak kazana: Anadolu’nun kış güneşi pekmez

Üretilen pekmezin aromasının yüksek olduğunu belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, “İlçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve 47 bin dekarda üretilen sofralık üzümlerimiz yaş olarak tüketilirken, bağ bozumuyla birlikte ise beyaz ve siyah olarak ayrılarak pekmez yapımına başlandı.