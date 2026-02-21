Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle kayısı, erik, şeftali, nektarin ve badem bahçelerinde çiçeklenme döneminin yakından takip edilmesi gerekti konusunda üreticileri uyardı.

Yapılan açıklamada, ilk ilaçlamanın yüzde 5-10 çiçeklenme döneminde, ikinci ilaçlamanın ise yüzde 95-100 tam çiçeklenme döneminde yapılması tavsiye edildi.

Mücadelede yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması gerektiği altı çizilirken, teknik tavsiyelere uyulmasının büyük önem taşıdığı söylendi.

Ruhsatsız pestisit kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, uygulamaların Üretici Kayıt Defteri’ne reçetelendirilerek işlenmesinin yasal zorunluluk olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, doğal dengenin korunması açısından arıların hayati rolüne parmak basılarak ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması çağrısında yapıldı.