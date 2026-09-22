Yıldız futbolcunun yaylada paylaştığı manzara, kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak dijital bir ziyaret noktası haline geldi.
Salah Yaylası, Google Haritalar'da tarihi yer ilan edildi
Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın doğa yürüyüşünde paylaştığı yayla dijital fenomene dönüştü. Hayranların akınıyla Google Haritalar’da “Tarihî Yer” olarak işaretlenen konum, binlerce esprili yorum ve 5 yıldızlı değerlendirmelerin ardından 4,9 puana ulaşarak küresel bir dijital simge haline geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Konumu haritalarda bulan Salah hayranları, alanın altına binlerce yorum ve 5 yıldızlı değerlendirmeler bırakarak bölgeyi adeta dijital bir anıtsal alana dönüştürdü.
Gelen yoğun yorum bombardımanı ve yüksek puanlamalar sonucunda Google algoritmaları, bu özel konumu kullanıcı yönlendirmeleri doğrultusunda “tarihi yer” statüsünde etiketledi.
Haritayı inceleyenler, popüler bir turistik mekân gibi 4,9 puanla listelenen yaylayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Salah’ın tek bir paylaşımla sıradan bir doğa köşesini küresel bir dijital simgeye dönüştürmesi, sosyal medyanın ve hayran kültürünün fiziksel dünya üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi
Büyüleyici manzarası ve yüksek puanıyla dikkat çeken yaylanın, önümüzdeki günlerde gerçek ziyaretçilerin de akınına uğraması bekleniyor.