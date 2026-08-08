Sadakatleri ve güçleriyle podyumu salladılar: İşte Sivas'ın en güzel kangalları

Kangal çoban köpeğinin Sivas'ın en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Adem Uzun, "En son 2019 yılında bir festival gerçekleştirilmiş. O günden bugüne baktığımızda Kangal köpeğinin tanıtılacağı bir çalışmanın olmadığını gördük. Biz de Sivas Belediyesi olarak yine şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda gurbetçi buluşmaları etkinliğimiz kapsamında Kangal Çoban Köpeği ve Anadolu Çoban Köpekleri Irk Standartları ve Güzellik Yarışması adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe katılım sağlayan, 22 ilden gelen tüm yarışmacılarımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu bir gerçeği gösteriyor. Kangal köpeğinin şu an itibariyle baktığımızda sadece Sivas şehrinde değil, Sivas şehri dışında diğer illerde de yetiştirildiğini ve değer gördüğünü de görmüş bulunmaktayız. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip. Sivas bozkırın en net şekilde görüldüğü illerden birisi. Küçükbaş hayvancılıkta özellikle Türkiye'de ender illerden birisi.