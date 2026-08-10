Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar

"Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira."