Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar

Fındık hasadıyla birlikte yoğun sezon başladı
Ordu'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin bahçelerdeki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için çalışan ekipler de yoğun sezona başladı
Fındık hasadıyla birlikte yoğun sezon başladı
Ordu'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin bahçelerdeki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için çalışan ekipler de yoğun sezona başladı
Yılda yaklaşık 1,5 ay boyunca aralıksız çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma koşullarına rağmen üreticilere hizmet vermeyi sürdürüyor.
Gece gündüz demeden çalışıyorlar
Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre zaman zaman gece boyunca devam ettiğini söyledi.
Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, daha sonra orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti.
"Sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz"
Toplamda yaklaşık 1,5 ay süren yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Durmuş, şunları söyledi:
"Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira."
Durmuş, hasat döneminde iş yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu, ekiplerin üreticilerin taleplerine yetişebilmek için günün büyük bölümünü tarlalarda geçirdiğini de sözlerine ekledi.
Saatlik ücret 6 bin TL oldu
Bu sezon patoz hizmetinin saatlik ücretinin 6 bin TL olduğunu belirten ekipler, yakıt, bakım ve işçilik maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını ifade etti. Buna rağmen üreticilere en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten patozcular, sezon boyunca yoğun tempoda çalışacaklarını söyledi.
Sezonun bereketli geçmesini dilediler
Patoz sahibi Selahattin Bol da sezon boyunca oldukça yoğun ve yorucu şartlarda çalıştıklarını belirterek, fındık sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti. Bol, hasat sürecinin sorunsuz tamamlanması için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.