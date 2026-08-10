Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar

Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar

Fındık hasadıyla birlikte başlayan yoğun sezon, zorlu çalışma şartlarına rağmen bölgedeki ekipleri yeniden sahaya çıkardı. Yaklaşık 1,5 ay süren mesai boyunca gece gündüz çalışan ekipler, üreticilerin hasadını zamanında tamamlayabilmek için büyük emek harcıyor.

Kaynak: İHA
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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 1

Fındık hasadıyla birlikte yoğun sezon başladı

Ordu'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin bahçelerdeki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için çalışan ekipler de yoğun sezona başladı

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 2

Yılda yaklaşık 1,5 ay boyunca aralıksız çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma koşullarına rağmen üreticilere hizmet vermeyi sürdürüyor.

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 3

Gece gündüz demeden çalışıyorlar

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre zaman zaman gece boyunca devam ettiğini söyledi.

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 4

Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, daha sonra orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti.

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 5

"Sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz"

Toplamda yaklaşık 1,5 ay süren yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 6

"Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira."

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 7

Durmuş, hasat döneminde iş yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu, ekiplerin üreticilerin taleplerine yetişebilmek için günün büyük bölümünü tarlalarda geçirdiğini de sözlerine ekledi.

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 8

Saatlik ücret 6 bin TL oldu

Bu sezon patoz hizmetinin saatlik ücretinin 6 bin TL olduğunu belirten ekipler, yakıt, bakım ve işçilik maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını ifade etti. Buna rağmen üreticilere en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten patozcular, sezon boyunca yoğun tempoda çalışacaklarını söyledi.

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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Yaklaşık 1.5 ay çalışıyorlar - Resim: 9

Sezonun bereketli geçmesini dilediler

Patoz sahibi Selahattin Bol da sezon boyunca oldukça yoğun ve yorucu şartlarda çalıştıklarını belirterek, fındık sezonunun tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni etti. Bol, hasat sürecinin sorunsuz tamamlanması için ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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