Rusya’da yargı sistemine yönelik “temizlik operasyonu” kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Igor Krasnov’un Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevine gelmesinin ardından başlatılan süreçte, onlarca hakimin görevden alındığı bildirildi.

Soruşturmaların ilk öne çıkan isimlerinden biri, Yüksek Mahkeme hakimi ve Hakimler Konseyi Başkanı Viktor Momotov oldu. Momotov’un görevine son verilirken, bağlantılı kişiler üzerinden sahip olduğu öne sürülen çok sayıda gayrimenkule devlet tarafından el konuldu.

Krasnodar Bölge Mahkemesi eski başkanı Alexander Chernov hakkında da benzer işlem yapıldı. Chernov’a ait olduğu belirtilen onlarca taşınmaz ile yüksek değerli varlıkların kamuya devredildiği açıklandı.

Adıge Yüksek Mahkemesi eski başkanı Aslan Trakhov da soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Trakhov ailesine ait yüz milyonlarca dolarlık servete el konulduğu belirtildi.

'ALTIN YARGIÇ'IN MAL VARLIKLARI İNCELEME ALTINDA

Soruşturmaların yalnızca hakimlerle sınırlı kalmadığı, aile üyeleri ve yakın çevreyi de kapsadığı ifade edildi. “Altın yargıç” lakabıyla tanınan Elena Khakhaleva’nın ailesine ait kayıt dışı mal varlıklarının da inceleme altında olduğu kaydedildi.

Son altı ay içinde ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan çok sayıda hakimin görevden alındığı, Kremlin yönetiminin bu hamleyle hem yolsuzluk ağlarını kırmayı hem de merkezi denetimi artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.