Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi

Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Burak Yörük, 5 yıldır beraberlik yaşadığı müzisyen Tuana Yılmaz ile Roma'da dünyaevine girdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 1

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterine hayat veren Yörük, uzun süredir birlikte olduğu Yılmaz ile Roma'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 2

Çiftin Roma'daki nikah töreninde yakın çevreleri de hazır bulundu.

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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 3

Törene katılanlar arasında dizide Şerif Furtuna'yı canlandıran Aytek Şayan da yer aldı.

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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 4

Nikahın ardından Burak Yörük, düğünden kareleri Instagram hesabında 'The Yörüks' notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 5

Yörük'ün paylaşımına İlayda Alişan, Dilara Akyüsek, Yağmur Ünal, Sumru Yavrucuk, Burak Can, Hayko Cepkin, Hande Yener ve Feyyaz Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isimden kutlama yorumları geldi.

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Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi - Resim: 6

Çiftin romantik pozları sosyal medyada 1,4 milyon beğeniye ulaştı.

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