Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterine hayat veren Yörük, uzun süredir birlikte olduğu Yılmaz ile Roma'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
Roma’da masalsı düğün: Burak Yörük ve Tuana Yılmaz dünyaevine girdi
Ünlü oyuncu Burak Yörük, 5 yıldır beraberlik yaşadığı müzisyen Tuana Yılmaz ile Roma'da dünyaevine girdi.Kaynak: Haber Merkezi
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Çiftin Roma'daki nikah töreninde yakın çevreleri de hazır bulundu.
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Törene katılanlar arasında dizide Şerif Furtuna'yı canlandıran Aytek Şayan da yer aldı.
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Nikahın ardından Burak Yörük, düğünden kareleri Instagram hesabında 'The Yörüks' notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Yörük'ün paylaşımına İlayda Alişan, Dilara Akyüsek, Yağmur Ünal, Sumru Yavrucuk, Burak Can, Hayko Cepkin, Hande Yener ve Feyyaz Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isimden kutlama yorumları geldi.
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Çiftin romantik pozları sosyal medyada 1,4 milyon beğeniye ulaştı.
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