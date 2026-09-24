Rolls-Royce'a Çinli rakip

Şirket yönetiminin 2027 yılı için işaret ettiği katı hal batarya lansman takvimi ile aracın tanıtım dönemi birebir örtüşüyor. Paylaşılan görsellerde aracın bir "Flash Charging" istasyonu önünde konumlandırılması, bu yeni batarya teknolojisinin megavat seviyesinde ultra hızlı şarj güçlerini destekleyeceğine işaret ediyor.