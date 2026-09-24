Heybetli silueti ve Rolls-Royce tasarımlarını anımsatan çizgileriyle dikkat çeken model, markanın yenilikçi teknolojilerini ve sıra dışı tasarım anlayışını bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Rolls-Royce'a Çinli rakip
Çinli otomotiv devi BYD'nin ultra lüks markası Yangwang, üst segmentte dengeleri değiştirecek yeni amiral gemisi sedan modeline ait ilk resmi ipucu görsellerini yayınladı.Haber Merkezi
TASARIMDA "DİNG" MİMARİSİ VE TERSE AÇILAN KAPILAR
Paylaşılan görseller, aracın tasarım diline dair önemli ipuçları sunuyor. Markanın U8 ve U8L SUV modellerinde de tercih edilen ve geleneksel Çin mimarisinden esinlenen "Ding" tasarım teması bu modelde de varlığını koruyor.
Çoklu LED elemanlara sahip far grubu ve uzun aks mesafeli sedan silueti aracın görkemini artırırken, kapı kolları yerleşimi BYD çatısı altında bir ilk olarak terse açılan arka kapı mekanizmasını doğruluyor. Modelde otomatik açılan elektrikli kapılar standart olarak sunulacak.
İLERİ SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ VE OTONOM SİSTEMLER
Tavanın ön kısmına entegre edilen LiDAR sensörü, yeni sedanın teknolojik altyapısını gözler önüne seriyor. Bu donanım, aracın BYD tarafından geliştirilen ve Çin'de "Tanrı'nın Gözü" olarak adlandırılan DiPilot 600 gelişmiş otonom sürüş sistemiyle yollara çıkacağını gösteriyor.
KATI HAL BATARYA TEKNOLOJİSİYLE BİR İLK OLABİLİR
Çin kaynaklı iddialara göre bu ultra lüks sedan, BYD'nin katı hal bataryaya sahip ilk seri üretim modeli olmaya aday gösteriliyor.
Şirket yönetiminin 2027 yılı için işaret ettiği katı hal batarya lansman takvimi ile aracın tanıtım dönemi birebir örtüşüyor. Paylaşılan görsellerde aracın bir "Flash Charging" istasyonu önünde konumlandırılması, bu yeni batarya teknolojisinin megavat seviyesinde ultra hızlı şarj güçlerini destekleyeceğine işaret ediyor.
İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ İLE PAZARA SUNULACAK
Yüksek üretim maliyeti nedeniyle katı hal bataryalı versiyonların kısıtlı sayıda ve ultra yüksek bir fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.
Standart versiyonlarda ise markanın sıvı lityum-iyon mimarisine sahip yeni nesil "Blade Battery 2.0" LFP bataryalarının görev yapacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 5,5 metre gövde uzunluğuna sahip olacağı belirtilen modelin 300 bin dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.