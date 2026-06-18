Jon Bon Jovi'den mucize geri dönüş: Turne tarihini duyurdu

Zorlu tedavi sürecinde sesini kullanmayı yeniden öğrenirken grup arkadaşlarının sergilediği duruşun kendisine büyük bir güç verdiğini belirten efsanevi şarkıcı, "Benden tek bir an bile şüphe duymadılar, kendilerine yeni bir iş aramadılar ya da emekli olmaya karar vermediler. Her birinin sadece benim yanımda olmak adına yaptığı fedakarlıklar bambaşka bir seviyedeydi. Onlara olan sevgim ve bağlılığım artık çok daha derin" diyerek grubun sarsılmaz bağını vurguladı.