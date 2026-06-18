Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi’nin efsanevi lideri ve vokalisti Jon Bon Jovi, müzik kariyerini sonlandırma riskiyle karşı karşıya bırakan ciddi ses teli rahatsızlığından dört senelik bir sürecin ardından tamamen kurtulduğunu açıkladı. Ses tellerinde yaşanan körelme sebebiyle 2022'de operasyon geçiren ve şarkıcılık kariyerinin akıbetti belirsiz olan 64 yaşındaki efsane müzisyen, geçirdiği zorlu rehabilitasyon dönemini başarıyla tamamladığının müjdesini verdi.
Jon Bon Jovi'den mucize geri dönüş: Turne tarihini duyurdu
Dört yıllık sessizlik muhteşem bir geri dönüşle bozuluyor. Ses telindeki körelme nedeniyle kariyeri tehlikeye giren rock efsanesi Jon Bon Jovi, zorlu tedavi sürecini geride bırakarak tamamen iyileştiğini müjdeledi. Efsanevi grup, hayranlarının merakla beklediği "Forever" dünya turnesini duyurdu...Kaynak: Diğer
Dünya müzik tarihinde silinmez izler bırakan efsanevi rock grubu Bon Jovi’nin sevenleri için oldukça coşkulu bir dönemin kapıları aralanıyor. Müziğe uzun süre ara vermesine yol açan ve kariyerinin geleceğini riske atan ciddi sağlık sorunlarını tamamen atlattığını duyuran grubun kurucusu ve karizmatik lideri Jon Bon Jovi, bu müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kariyerindeki en büyük engeli geride bırakan ünlü müzisyen, hem yaşama hem de sahnelere adeta "yeniden doğduğunu" ifade ederek, grubun heyecanla beklenen yeni dünya turnesi haberini müjdeledi.
Her şey, grubun 2022'deki son turnesini tamamlamasının ardından Jon Bon Jovi'nin sesinde meydana gelen ciddi bozulmayla patlak verdi. Gerçekleştirilen tıbbi tetkikler sonucunda, ünlü starın ses tellerinden birinin fonksiyonunu tamamen kaybederek köreldiği belirlendi. Zarar gören ses telini düzeltmek için acilen "ses teli medializasyonu" ameliyatına alınan Bon Jovi, o süreçte hissettiği şaşkınlığı şu ifadelerle dile getirdi:
"Hayatım boyunca sesime zarar verecek hiçbir şey yapmadım, hiçbir aşırılığa kaçmadım. Ben son derece eğitimli bir vokalistim ve bu işin üzerine yıllarca çok çalıştım, sesimi titizlikle korudum. Bu yüzden bir doktor bana ses tellerimden birinin kelimenin tam anlamıyla köreldiğini ve işlevini yitirdiğini açıkladığında tam bir şok yaşadım, kafa karıştırıcıydı."
Operasyon başarıyla tamamlansa da ikonik vokalistin yeniden sahne alıp alamayacağı hem tıp camiasında hem de müzik endüstrisinde büyük bir belirsizlik konusuydu. Öyle ki ünlü müzisyen, 2024'teki bir röportajında bir daha hiç turneye çıkamama endişesi taşıdığını itiraf etmişti. Ancak senelerce süren disiplinli çalışmaların, özel şan eğitmenleriyle yapılan pratiklerin ve sesini adeta baştan keşfetme sürecinin ardından Bon Jovi, özlemle beklenen o açıklamayı yaptı:
"Artık tamamen iyileştim. Doğru vokal formuna ulaşmak beklediğimden çok daha uzun sürdü, ama her şeyin kusursuz olması gerekiyordu. Süreç boyunca ben de grubum da asla umudumuzu kaybetmedik."
Zorlu tedavi sürecinde sesini kullanmayı yeniden öğrenirken grup arkadaşlarının sergilediği duruşun kendisine büyük bir güç verdiğini belirten efsanevi şarkıcı, "Benden tek bir an bile şüphe duymadılar, kendilerine yeni bir iş aramadılar ya da emekli olmaya karar vermediler. Her birinin sadece benim yanımda olmak adına yaptığı fedakarlıklar bambaşka bir seviyedeydi. Onlara olan sevgim ve bağlılığım artık çok daha derin" diyerek grubun sarsılmaz bağını vurguladı.
Milyonlarca rock müzik hayranında büyük bir heyecan uyandıran geri dönüşün programı belli oldu. Bon Jovi, 'Forever' ismini taşıyan dünya turnesinin açılışını, 7 Temmuz'da New York'un dünyayla tanınan ünlü salonu Madison Square Garden’da gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü grup, bu salonda dokuz gece üst üste kapalı gişe sahne alarak dev bir konser serisine imza atacak.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programını bitirdikten sonra okyanus ötesine geçecek olan grup; başta İngiltere ve İrlanda olmak üzere Avrupa genelindeki stadyumlarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.