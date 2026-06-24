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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde düzenlemeler yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, kamulaştırma nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere sağlanan geçici iskân kira yardımında başvuru şartı getirildi.

Söz konusu düzenlemede, taşınmazları kamulaştırılan ve eski yerleşim yerlerini boşaltmak zorunda kalan kişilerin barınma ihtiyacının öncelikle göçmen kabul merkezleri veya kamuya ait binalarda karşılanması öngörülüyor. Bu şekilde çözüm sağlanamaması halinde ise ailelere geçici iskân amacıyla karşılıksız kira yardımı yapılabiliyor.

MADDEYE YENİ İFADE EKLENDİ

Yönetmeliğin eski halinde ilgili hüküm şöyleydi:

"Barındırma ihtiyacının böylece karşılanamaması hâlinde, ailelerin kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak üzere ... geçici iskân için karşılıksız kira yardımı yapılabilir."

Yeni düzenlemeyle aynı hüküm: "Barındırma ihtiyacının böylece karşılanamaması hâlinde, ailelerin talepte bulunmaları hâlinde ve talep tarihinden başlamak üzere kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak üzere ... geçici iskân için karşılıksız kira yardımı yapılabilir." şeklinde değiştirildi.

Böylece kira yardımının yapılabilmesi için hak sahiplerinin talepte bulunması şartı getirildi. Ayrıca yardımın başlangıç tarihi de başvuru tarihi olarak belirlendi.

Mevcut düzenlemeye göre kira yardımı, 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 30 günlük tutarının yüzde 30'una kadar olmak üzere, Bakan onayıyla aile başına belirlenen miktar üzerinden karşılıksız olarak verilebiliyor.

Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.