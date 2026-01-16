Oracle Red Bull Racing, 2026 sezonu öncesi yeni Formula 1 aracının renk düzenini ABD’nin Detroit kentinde sıra dışı bir organizasyonla tanıttı. Red Bull’a özgü şov anlayışının öne çıktığı etkinlikte, aracın üzerindeki örtü havada gerçekleştirilen bir uçuşla kaldırıldı.

DETROIT’TE NEFES KESEN TANITIM

Michigan Central Station’da düzenlenen lansmanda, Red Bull pilotu Martin Sonka, uçağıyla yaptığı akrobasi uçuşu sırasında aracın üzerindeki örtüyü havada çekerek yeni tasarımı ortaya çıkardı. Gösteri, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

PİLOTLAR YENİ RENK DÜZENİ HAKKINDA KONUŞTU

Red Bull'un yeni renk düzeni, pilotları heyecanlandırdı. Max Verstappen,"Yeni renk düzenini gerçekten çok beğendim. Çok şık görünüyor ve bu sezon pistte öne çıkacağını düşünüyorum. Parlaklığı harika; daha retro bir hava katıyor. Renk cesur ve mavi tonunu özellikle çok sevdim." diye konuştu.

Isack Hadjar ise "Oracle Red Bull Racing için yarışacağımı öğrendiğimden beri geçen birkaç ay benim için hem çok heyecan verici geçti hem de birçok ilki beraberinde getirdi. 2026 renk düzenini ilk kez görmek de bunların en iyilerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

RED BULL KÖKLERİNE GERİ DÖNDÜ

Bu tanıtımla birlikte Red Bull, Formula 1’e ilk adım attığı 2005 yılındaki parlak kaplama anlayışına geri dönüş sinyali verdi. 2026 sezonu, Formula 1’de kapsamlı teknik regülasyon değişikliklerinin başlayacağı yeni bir dönemin de habercisi olacak.