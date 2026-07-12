Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede

Rekorun sahibi belli oldu
2026 Dünya Kupası’nda dikkat çeken istatistiklerden biri Real Madrid oyuncularından geldi.
Rekorun sahibi belli oldu
2026 Dünya Kupası’nda dikkat çeken istatistiklerden biri Real Madrid oyuncularından geldi.
Tarihi gol sayısı
İspanyol devinin futbolcuları, turnuva boyunca toplam 19 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.
Aynı kulüpten zirve performans
Bu sayı, Dünya Kupası tarihinde aynı kulüpte forma giyen oyuncuların attığı en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.
Lider: Mbappe
Listenin zirvesinde ise Fransız yıldız Kylian Mbappe yer aldı.
Mbappe fark yarattı
Turnuvada attığı 8 golle takımına büyük katkı sağlayan Mbappe, rekorun en büyük mimarı oldu.
Bellingham sahne aldı
İngiliz yıldız Jude Bellingham da turnuvada 6 gol kaydederek dikkat çekti.
Vinicius katkıyı sürdürdü
Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior ise 4 golle listeye önemli bir destek verdi.
Arda Güler de listede
A Milli futbolcu Arda Güler, attığı 1 golle bu tarihi rekorun bir parçası oldu.
Dünya Kupası’na damga vurdular
Real Madridli oyuncuların performansı, kulüp bazında turnuva tarihine geçen nadir başarılardan biri olarak öne çıktı.
Yeni bir standart belirlendi
Bu rekor, gelecekteki turnuvalar için de ulaşılması zor bir çıta olarak görülüyor.