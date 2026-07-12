Yeniçağ Gazetesi
12 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede

Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede

Real Madridli oyuncular, Dünya Kupası’na damga vurdu. Aynı formayı giyen yıldızlar gol yağmuruyla tarihe geçti.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 1

Rekorun sahibi belli oldu

2026 Dünya Kupası’nda dikkat çeken istatistiklerden biri Real Madrid oyuncularından geldi.

1 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 2

Tarihi gol sayısı

İspanyol devinin futbolcuları, turnuva boyunca toplam 19 gol atarak kırılması zor bir rekora imza attı.

2 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 3

Aynı kulüpten zirve performans

Bu sayı, Dünya Kupası tarihinde aynı kulüpte forma giyen oyuncuların attığı en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

3 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 4

Lider: Mbappe

Listenin zirvesinde ise Fransız yıldız Kylian Mbappe yer aldı.

4 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 5

Mbappe fark yarattı

Turnuvada attığı 8 golle takımına büyük katkı sağlayan Mbappe, rekorun en büyük mimarı oldu.

5 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 6

Bellingham sahne aldı

İngiliz yıldız Jude Bellingham da turnuvada 6 gol kaydederek dikkat çekti.

6 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 7

Vinicius katkıyı sürdürdü

Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior ise 4 golle listeye önemli bir destek verdi.

7 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 8

Arda Güler de listede

A Milli futbolcu Arda Güler, attığı 1 golle bu tarihi rekorun bir parçası oldu.

8 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 9

Dünya Kupası’na damga vurdular

Real Madridli oyuncuların performansı, kulüp bazında turnuva tarihine geçen nadir başarılardan biri olarak öne çıktı.

9 10
Real Madridli oyuncular Dünya Kupası’nda rekor kırdı: Arda Güler de o listede - Resim: 10

Yeni bir standart belirlendi

Bu rekor, gelecekteki turnuvalar için de ulaşılması zor bir çıta olarak görülüyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro