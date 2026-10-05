Real Madrid forması giyen Vinicius Junior hakkındaki komplo teorileri, futbolcunun fiziksel görünümü, dövmeleri ve sahadaki performansı üzerinden büyümeye devam ediyor.
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr öldü mü? Dublör ihtimali sonrası kulüpten DNA testi hamlesi geldi
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan sıra dışı komplo teorileri üzerine kulüp yönetimi resmi adım attı. Futbolcunun hayatını kaybettiği ve yerine başkasının geçtiği iddialarını sonlandırmak adına oyuncuya DNA testi uygulanacağı belirtildi.Haber Merkezi
Milli takım kampındaki görüntülerde bacağındaki dövmelerin eksik olduğunu öne süren bazı kullanıcılar, oyuncunun Dünya Kupası sonrasındaki maçlarda sergilediği etkisiz futbolu ve top kayıplarını bu iddialara dayanak gösterdi.
REKLAM ANLAŞMALARI İÇİN DUBLEÖR İDDİASI
Sosyal medyada yayılan spekülasyonlarda, Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşamını yitirdiği ve ticari anlaşmaların aksamaması adına yerine benzer bir kişinin geçirildiği öne sürüldü.
REKLAM ANLAŞMALARI İÇİN DUBLEÖR İDDİASI
Sosyal medyada yayılan spekülasyonlarda, Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşamını yitirdiği ve ticari anlaşmaların aksamaması adına yerine benzer bir kişinin geçirildiği öne sürüldü.
REAL MADRİD DNA TESTİ YAPACAK
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Real Madrid kulübü, oyuncusu hakkında üretilen komplo teorilerine son vermek amacıyla harekete geçme kararı aldı.
İspanyol devinin milli maç arasının tamamlanmasının ardından Vinicius Junior'a DNA testi uygulayacağı ve elde edilen sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.