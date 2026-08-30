Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Real Madrid La Liga'nın 3. haftasında Malaga'yı konuk etti.
Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti
La Liga'nın 3. haftasında Malaga'yı Santiago Bernabeu'da 4-0 yenen Real Madrid'de oyuna 87. dakikada dahil olan milli yıldız Arda Güler bu sezon ilk golünü kaydederek rahat galibiyette maçın perdesini kapatan isim oldu.Furkan Çelik
Jose Mourinho Santiago Bernabeu'da oynanan maçın kadrosunda radikal değişikliklere giderek Arda Güler, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Alvaro Carreras gibi isimleri kulübede oturttu.
Maça hızlı başlayan Real Madrid 19. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Golle birlikte moral bulan ve baskısını artırarak sürdüren Eflatun Beyazlılar 26'da Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıda rüzgarı arkasına alan Real Madrid'de bu kez sahneye Kylian Mbappe çıktığı ve 30. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Maçın fişini ilk yarıdaki harika oyunuyla çeken Real Madrid ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Malaga puan umutlarını ilk yarıda yediği 3 golle tamamen kaybetse de ikinci yarıda savunma direncini yükseltti ve Real Madrid'in farkı daha da büyütmesinin önüne geçti.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 87. dakikada maçın yıldız ismi Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Milli yıldız yalnızca 4 dakika sonra geçiş hücumundan topu ağlara gönderdi. 90+1'de topu rakip sahaya taşıyarak kontra atağı başlatan milli yıldız Vinicius ile yaptığı pas alışverişinde kale önünde pozisyonu tamamlayarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Arda Güler böylelikle henüz sezonun 3. haftasında toplamda 145 dakika süre alarak 2 gole katkı (1 gol, 1 asist) sağladı.
Ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükselten Real Madrid haftaya Real Betis'e konuk olacak.
Kazandığı 3 maçta toplamda 10 gol atan ve kalesinde sadece 2 gol gören Rea Madrid ikinci Jose Mourinho dönemi kusursuz başladı.