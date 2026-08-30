Yeniçağ Gazetesi
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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti

La Liga'nın 3. haftasında Malaga'yı Santiago Bernabeu'da 4-0 yenen Real Madrid'de oyuna 87. dakikada dahil olan milli yıldız Arda Güler bu sezon ilk golünü kaydederek rahat galibiyette maçın perdesini kapatan isim oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 1

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Real Madrid La Liga'nın 3. haftasında Malaga'yı konuk etti.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 2

Jose Mourinho Santiago Bernabeu'da oynanan maçın kadrosunda radikal değişikliklere giderek Arda Güler, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Alvaro Carreras gibi isimleri kulübede oturttu.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 3

Maça hızlı başlayan Real Madrid 19. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 4

Golle birlikte moral bulan ve baskısını artırarak sürdüren Eflatun Beyazlılar 26'da Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 5

İlk yarıda rüzgarı arkasına alan Real Madrid'de bu kez sahneye Kylian Mbappe çıktığı ve 30. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 6

Maçın fişini ilk yarıdaki harika oyunuyla çeken Real Madrid ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 7

Malaga puan umutlarını ilk yarıda yediği 3 golle tamamen kaybetse de ikinci yarıda savunma direncini yükseltti ve Real Madrid'in farkı daha da büyütmesinin önüne geçti.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 8

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 87. dakikada maçın yıldız ismi Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 9

Milli yıldız yalnızca 4 dakika sonra geçiş hücumundan topu ağlara gönderdi. 90+1'de topu rakip sahaya taşıyarak kontra atağı başlatan milli yıldız Vinicius ile yaptığı pas alışverişinde kale önünde pozisyonu tamamlayarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 10

Arda Güler böylelikle henüz sezonun 3. haftasında toplamda 145 dakika süre alarak 2 gole katkı (1 gol, 1 asist) sağladı.

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Real Madrid'den dört dörtlük galibiyet: Arda Güler'de gol için 4 dakika yetti - Resim: 11

Ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükselten Real Madrid haftaya Real Betis'e konuk olacak.

Kazandığı 3 maçta toplamda 10 gol atan ve kalesinde sadece 2 gol gören Rea Madrid ikinci Jose Mourinho dönemi kusursuz başladı.

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