Beşiktaş taraftarının unutamadığı futbolcular arasında yer alan Ricardo Quaresma, siyah beyazlı kulübün YouTube kanalına konuştu.

Portekizli yıldız Beşiktaş günlerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

'DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİLER'

Quaresma, mevcut futbolculara mesaj vererek, “Bence Beşiktaşlı oyuncular kulübe ve taraftara daha fazla saygı göstermeli” dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca eski İnönü Stadı’nı özlediğini belirterek, “Benim için eski stat daha iyiydi. Rakip oyuncular için daha korkutucuydu” ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAK İSTEMİYORDUM'

Ayrılık sürecinin kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Quaresma, “Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyordum. Zor, karmaşık, üzücü ve sıkıcı bir dönemdi” dedi.

Yedek kaldığında teknik direktörlere kırıldığını da anlatan Portekizli yıldız, bu yüzden kulübede antrenörlerden uzağa oturduğunu söyledi.

BENFICA MAÇI İTİRAFI

Quaresma, unutulmaz Benfica maçının devre arasında takımın gergin olduğunu ifade etti.

“Erken bir gol bulursak maçı çevirebileceğimizi hissettik” diyen yıldız futbolcu, maç sonrası yaşadığı öfkeyi de anlattı.

Quaresma'nın “Portekiz takımlarına kaybetmeyi sevmem. Benfica benim en büyük rakibimdi. Soyunma odasında çöp kovasına tekme atmıştım” sözleri dikkat çekti.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM'

Quaresma, Porto’ya karşı oynanan maçta Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği sevgiyi de unutamadığını söyledi.

Maç sonunda tüm stadın adını haykırdığını anlatan Portekizli yıldız, “Bu beni çok etkiledi. İlk kez böyle bir şey yaşamıştım. Ve gerçek şu ki kaderden kaçılmaz” ifadelerini kullandı.