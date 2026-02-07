2026 yılı itibarıyla PTT, idari hizmet sözleşmeli personelin günlük yemek bedeli 240 TL olarak belirledi. 30 bin TL’ye dayanan açlık sınırı karşısında İstanbul gibi büyükşehirlerde artan gıda maliyetleri göz önüne alınarak verilen ücret sosyal medyada büyük tepki topluyor.

YEMEK ÜCRETİ 240 TL OLDU

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından resmi yazı yazıldı. Yayımlanan yazıda, personelin yemek yardımı tutarları açıklandı.

2026 yılı için yapılan düzenlemede, idari hizmet sözleşmeli personelin fiilen çalıştığı gün sayısı baz alınarak günlük 240 TL ödeme yapılması kararı alındı.

PTT Merkez Teşkilatı ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personel için 'Paye Kart' uygulaması sürerken, 15 Şubat 2026 tarihinden itibaren maaşlarıyla birlikte hesaplara yatacak.

‘BU PARAYA ANCAK BİR KASE ÇORBA ALINIR’

Yeni ücretin açıklanması sonrası sosyal medyada ücret ile ilgili tartışma süreci başladı. İstanbul gibi büyükşehirlerde dışarıda yemek yeme maliyetleri rekor seviyeye ulaşırken, 240 TL’lik günlük limitin tam bir öğünü karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor. ‘Bu paraya ancak bir kase çorba alınır’ şeklinde tepkilere de neden oldu. İstanbul’un merkezi noktalarında bilindiği gibi bir kase çorba 200 TL seviyelerinde satılıyor.