Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Büyük İstanbul Depremi’nde ezber bozan yeni senaryo

Son yıllardaki jeolojik ve jeofizik çalışmalar, özellikle çek-ayır havzalarda bu karmaşık fay zonu yapısını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim 1963 (Mw 6.3) ve 2025 (Mw 6.2) depremleri, havza içindeki fayların Mw 6 ve üzeri depremler üretebildiğini açıkça gösterdi. Uzmanlar, bu durumun bölgede büyük bir deprem olmayacağı anlamına gelmediğini, ancak tek senaryonun Mw 7 ve üzeri bir depremle sınırlandırılmaması gerektiğini vurguluyor.