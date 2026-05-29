İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e yönelik soruşturma başlattı.

HULL CITY'NİN 2 HAZİRAN'A KADAR SUÇLAMALARA CEVAP VERMESİ İSTENDİ

Hull City'nin FA Cup'ta Chelsea'ye 4-0 yenildiği maçta tribünlerden yükselen ayrımcı tezahüratlar nedeniyle başlatılan soruşturmada 2 Haziran'a kadar suçlamalara cevap vermesi istendi.

MAÇTAN SONRA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

MKM Stadı'nda oynanan mücadelede yaşananların ardından güvenlik kameraları izlenerek 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Federasyon tarafından disiplin soruşturmasına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Hull City AFC, 13 Şubat 2026 Cuma günü Chelsea FC’ye karşı oynanan FA Cup karşılaşmasının 31. dakikasında FA Kuralları E21.1 ve E21.4’ü ihlal ettiği gerekçesiyle suçlandı. Kulübün, taraftarlarının ve/veya destekçilerinin (veya destekçi gibi davranan kişilerin) cinsel yönelime yönelik açık ya da ima yoluyla uygunsuz, saldırgan, küfürlü, ahlak dışı veya hakaret içeren sözler kullanmamasını ya da davranışlarda bulunmamasını sağlamada başarısız olduğu iddia edilmektedir. Hull City AFC’nin yanıt vermesi için son tarih 2 Haziran 2026 Salı günüdür."