Wolverhampton Wanderers bu sezon İngiltere Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu.
CRYSTAL PALACE-WEST HAM MAÇININ SONUCU WOLVES'UN KADERİNİ BELİRLEDİ
Uzun süredir ligin son sırasında yer alan Wolves'un küme düşmesi, West Ham United'ın Crystal Palace ile deplasmanda golsüz beraberlikle hanesine 1 puan yazdırmasının ardından kesinleşti.
SEZONUN BİTMESİNE 5 HAFTA KALA KESİNLEŞTİ
Küme hattının hemen üstünde yer alan West Ham United ile arasındaki puan farkının 16'ya çıkmasıyla Wolves bitime 5 hafta kala küme düşmüş oldu.
33 HAFTADA 17 PUANDA KALDI
Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alabilen Wolves, 8 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 33 haftada 17 puan toplayabildi.
PREMIER LİG'DE 8 SEZON SONRA KÜME DÜŞTÜ
2017-2018 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e yükselen Wolverhampton 8 sezondur İngiltere'nin en üst liginde yer alıyordu. Wolverhampton önümüzdeki sezondan itibaren Championship'te mücadele edecek.