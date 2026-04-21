Wolverhampton Wanderers bu sezon İngiltere Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu.

CRYSTAL PALACE-WEST HAM MAÇININ SONUCU WOLVES'UN KADERİNİ BELİRLEDİ

Uzun süredir ligin son sırasında yer alan Wolves'un küme düşmesi, West Ham United'ın Crystal Palace ile deplasmanda golsüz beraberlikle hanesine 1 puan yazdırmasının ardından kesinleşti.

SEZONUN BİTMESİNE 5 HAFTA KALA KESİNLEŞTİ

Küme hattının hemen üstünde yer alan West Ham United ile arasındaki puan farkının 16'ya çıkmasıyla Wolves bitime 5 hafta kala küme düşmüş oldu.

33 HAFTADA 17 PUANDA KALDI

Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alabilen Wolves, 8 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 33 haftada 17 puan toplayabildi.

PREMIER LİG'DE 8 SEZON SONRA KÜME DÜŞTÜ

2017-2018 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e yükselen Wolverhampton 8 sezondur İngiltere'nin en üst liginde yer alıyordu. Wolverhampton önümüzdeki sezondan itibaren Championship'te mücadele edecek.