2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz, son 16 turuna yükselirken anlamlı bir vefa örneğine de imza attı.
Portekiz, Diogo Jota'yı unutmadı: Ronaldo'dan duygulandıran hareket
Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırırken, vefatının birinci yılında Diogo Jota'yı unutmadı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonundaki hareketi ise duygusal anlara sahne oldu.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın, Diogo Jota'nın vefatının birinci yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Portekiz Milli Takımı, eski takım arkadaşını özel bir şekilde andı.
Jota'nın adı kadroda yer aldı
Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo Jota'nın adını sembolik olarak maç kadrosuna dahil etti. Karşılaşmanın ardından futbolcular da galibiyet sevincini Jota'nın anısına yaşadı.
Ronaldo duygularına hakim olamadı
Mücadelenin ardından Cristiano Ronaldo, Diogo Jota'nın formasını giyerek gökyüzünü işaret etti. Tecrübeli yıldızın bu anlamlı hareketi, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlere duygusal anlar yaşattı.
Portekiz Milli Takımı, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyeti ve son 16 turu sevincini, unutulmaz isimlerinden Diogo Jota'ya ithaf etti.