Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde polis memurlarının çalışma koşulları ve emeklilik haklarının araştırılmasına yönelik verilen grup önerisi reddedildi.

İYİ Parti tarafından sunulan öneri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİ TARTIŞMASI

Önergede, polislerin emeklilik rejiminde ortaya çıkan adaletsizliklerin ve farklı yasal düzenlemelerden kaynaklanan maaş farklarının incelenmesi talep edildi. Aynı rütbe ve görevde çalışan personel arasında yüzde 25 ile yüzde 40’a varan gelir farklarının oluştuğu belirtilerek bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, polislerin görev sırasında büyük fedakarlık gösterdiğini ancak emeklilikte ciddi hak kayıpları yaşadığını ifade etti. Olgun, uzun mesai saatleri, belirsiz görevlendirmeler ve mobbing iddialarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

AK PARTİ’DEN “GEREKLİ DEĞİL” DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, öneride dile getirilen hassasiyetleri önemsediklerini ancak Meclis araştırması açılmasını gerekli görmediklerini söyledi. 35 yıl polislik yaptığını belirten Tipioğlu, sosyal güvenlik sisteminde geçmişte yaşanan parçalı yapının 2008 reformuyla giderildiğini ifade etti.

Tipioğlu, mevcut farklılıkların yalnızca polisleri değil tüm kamu görevlilerini kapsayan yapısal bir durum olduğunu savundu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önerinin önemsendiği ifade edilmesine rağmen reddedilmesini eleştirdi. Başarır, “Önemsiyorsanız kabul edin ve birlikte araştıralım” dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise polislerin sorunlarının gündeme getirilmesinin “popülizm” olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

“POPÜLİZM” TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da polislerin sorunlarının çözümüne odaklanılması gerektiğini belirterek iktidara eleştiriler yöneltti. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise muhalefetin verdiği önergelerin dikkate alınmasının demokrasinin gereği olduğunu ifade etti.

Genel Kurul’da yapılan oylamada öneri kabul edilmezken, polislerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin tartışmalar devam etti.