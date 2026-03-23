Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında E-90 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Ökten’e, Hüseyin Safa S. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ökten’e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ankara’daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Ökten kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.