Tıkanıklığı aşmak için harf kombinasyonlarının değiştirilmesi ya da rakam hanesinin artırılması gibi radikal formüller masada.
Plaka sistemi sil baştan değişiyor: XXX 0001 geliyor
İstanbul'da, her geçen gün hızla artan araç sayısı ve yoğun tescil işlemleri nedeniyle mevcut plaka serileri tükenme sınırına dayandı. 2018 yılında yürürlüğe giren ve harf ile rakam gruplarının üç haneye çıkarıldığı mevcut sistem, İstanbul'un yoğun araç sirkülasyonunu taşımakta zorlanıyor.Kaynak: Diğer
Sekiz yıl önce "34 AAB 001" formatıyla başlayan seride, İstanbul'daki tescil hızı diğer tüm illeri geride bıraktı. Güncel olarak "R" harfi ile başlayan plaka grubuna geçilirken, hususi araçlar için kullanılabilecek yalnızca S, U, V, Y ve Z harf grupları kaldı.
"T" harfi serisi ticari taksilere ayrıldığı için hususi araçlara verilemiyor. Sektör temsilcileri, İstanbul'da her yeni harf grubunun ortalama 6 ila 8 ay içinde tamamen tükendiğine dikkat çekiyor.
Mevcut sistemin kapasitesinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte alternatif çözüm senaryoları konuşulmaya başlandı. En güçlü formüller şunlar:
4 Haneli Rakam Grubu: Plakalardaki rakam grubunun dört haneye yükseltilerek sistemin 34 XXX 0001 formatına dönüştürülmesi. Mevcut plaka boyutlarının bu teknik değişiklik için uygun olduğu belirtiliyor.
Eski Plakaların Dönüşümü: Daha önce farklı nedenlerle iptal edilmiş veya boşa çıkmış üç harfli eski plakaların yeniden sisteme dahil edilerek kullanıma açılması.
Bu değişikliklerin hayata geçebilmesi için resmi bir kararnamenin yayımlanması bekleniyor.
İkinci el araçlarda plaka değişimi nasıl yapılıyor?
İller Arası Satış: Farklı bir şehir plakasından (örneğin 55) İstanbul plakasına geçiş, noter işlemleri sırasında alıcının İstanbul'da ikamet etmesi şartıyla kolayca yapılabiliyor.
İstanbul İçi Satış: İstanbul plakalı bir araç, yine İstanbul'da oturan birine satıldığında standart olarak plaka değiştirilemiyor. Bunun tek istisnasını "özel plaka" tahsisleri oluşturuyor.
Kayıp ve Çalıntı Durumu: Aracın her iki plakası da çalınır veya kaybolursa, resmi başvuruyla ikamet edilen ile ait yeni bir seri plaka çıkarılabiliyor.
2026 plaka basım ücreti 850 TL oldu
Araç tescil tazeleyecek, sıfır araç alacak veya plaka yenilemesi yapacak vatandaşlar için maliyetler de güncellendi. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde standart plaka basım ücreti 850 TL olarak uygulanıyor.