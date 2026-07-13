Plaka sistemi sil baştan değişiyor: XXX 0001 geliyor

Sekiz yıl önce "34 AAB 001" formatıyla başlayan seride, İstanbul'daki tescil hızı diğer tüm illeri geride bıraktı. Güncel olarak "R" harfi ile başlayan plaka grubuna geçilirken, hususi araçlar için kullanılabilecek yalnızca S, U, V, Y ve Z harf grupları kaldı.