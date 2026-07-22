Piyasaya kızdı: Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

"Bir top dondurma 400 lira olamaz. Bu devirde dünyanın hiçbir yerinde tek bir top dondurmaya bu para istenmez. İçine altın suyu da katsanız yine 400 lira etmez. Büyükşehirlerde veya tatil beldelerinde kira ve işletme giderleri yüksek olabilir; anlarım, 50 lira yaparsın, 100 lira yaparsın... Ancak bir top dondurmanın fiyatı asla 100 lirayı geçmemelidir."