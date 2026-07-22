Yaz aylarının gözdesi dondurmadaki fahiş fiyat artışları tartışılmaya devam ederken, Kilis’ten turizm merkezlerindeki fiyat politikalarına tepki geldi.
Piyasaya kızdı: Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Bir top dondurmanın 400 TL’yi bulduğu ortamda Kilis’te 30 yıldır mesleğini sürdüren dondurma ustası tepki niyetine fiyatını 10 TL’den satışa çıkarması dikkat çekti.Kaynak: İHA
Muğla gibi tatil beldelerinde bir top dondurmanın 400 liradan alıcı bulması gündemdeki yerini korurken, Kilis’te 30 yıldır mesleğini sürdüren dondurma ustası Burhan Temur, kendi dükkanında dondurmanın kilosunu 400 TL’ye, bir topunu ise sadece 10 TL’ye sattıklarını açıkladı.
Dondurmacılık mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Burhan Temur, tatil beldelerinde uygulanan fiyat tarifelerini sert bir dille eleştirdi.
Keçi sütünü her gün köylerden taze getirdiklerini, doğal salep ve gerçek meyve kullandıklarını vurgulayan Temur, maliyetlerin bu derece yüksek rakamları haklı çıkarmadığını ifade etti:
"Bir top dondurma 400 lira olamaz. Bu devirde dünyanın hiçbir yerinde tek bir top dondurmaya bu para istenmez. İçine altın suyu da katsanız yine 400 lira etmez. Büyükşehirlerde veya tatil beldelerinde kira ve işletme giderleri yüksek olabilir; anlarım, 50 lira yaparsın, 100 lira yaparsın... Ancak bir top dondurmanın fiyatı asla 100 lirayı geçmemelidir."
Doğal malzemelerle üretim yaptıklarını altını çizen usta, tezgâhtaki güncel dondurma fiyatlarını da paylaştı.
1 top dondurmanın 10 TL olduğunu ifade eden Temur, sade dondurmanın 1 kilogramının 350 TL olduğunu söyledi.
Karışık ve doğal dondurmanın 1 kilogramı 400 TL olurken, 1 kilogram Antep fıstıklı dondurmanın fiyatı ise 600 TL’den verildiğini ifade etti.
Kentteki vatandaşlar da Kilis’teki dondurma fiyatlarından oldukça memnun olduklarını belirterek, bazı tatil kentlerinde tek bir topa istenen 400 TL ile Kilis’te 1 kilodan fazla katkısız dondurma satınalabildiklerini dile getirdi.