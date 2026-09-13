Yeniçağ Gazetesi
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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi

Ankara Keçiören'deki pazar yeri çatışmasının ardından 2 ayrı suç örgütüne özel harekat destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yerlerde yapılan aramada uyuşturucu silah ele geçirildi. 2 kişinin firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi - Resim: 1

Ankara’da pazar yerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi - Resim: 2

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde meydana gelen silahlı kavga olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanan, araçta isabete neden olan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun olay yerine bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı ve diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Olaydan önce olay yerine keşfe geldiği tespit edilen otomobil, yakalanarak otoparka çektirildi.

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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi - Resim: 3

Otomobildeki 4 şüpheli tespit edildi ve saklandıkları evde, özel harekat polisinin de desteği ile düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer gruptaki şüpheliler de tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.

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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi - Resim: 4

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden, H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Olay yerinde bulunan kovanlar ve silahlar, balistik inceleme ve karşılaştırma için kriminal incelemeye gönderildi.

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Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi - Resim: 5
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