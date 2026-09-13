Pazarlık değil çete savaşı: İki örgüt çökertildi

Otomobildeki 4 şüpheli tespit edildi ve saklandıkları evde, özel harekat polisinin de desteği ile düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer gruptaki şüpheliler de tek tek tespit edildi ve gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 10 yıl, bir diğerinin ise 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı.