Yeniçağ Gazetesi
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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'de isim değişikliği ihtimali için dört alternatif gündeme geldi. Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurmasıyla başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 1

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin adıyla ilgili yaşanan hukuki süreç sürerken, parti yönetiminde alternatif isimler de değerlendiriliyor.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 2

Sözcü TV Muhabiri Bala Ateş Irmak, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası programında partiye ilişkin son kulis bilgilerini aktardı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 3

Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurmasıyla başladı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 4

Yargıtay'ın da isim değişikliği yönünde karar vermesinin ardından YENİ Parti konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 5

YENİ Parti yönetiminin AYM'den kendi lehine bir karar çıkmasını beklediği belirtildi.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 6

Parti cephesinde, "YENİ" ile "Yenilik" ifadeleri arasında seçmenin kafasını karıştıracak ölçüde bir benzerlik bulunmadığı ve sandıkta herhangi bir karışıklık yaşanmayacağı görüşünün öne çıktığı aktarıldı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 7

İsim değişikliği ihtimaline karşı YENİ Parti yönetiminin gündeminde dört alternatif bulunduğu aktarıldı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 8

Bunlar "Yeni Değişim Partisi", "Yeni Başlangıç Partisi", "Türkiye'nin Yeni Partisi" ve "Halkın Yeni Partisi" olarak sıralandı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 9

İlk üç ismin daha önce Özgür Özel tarafından da dile getirildiği belirtilirken, parti adındaki "Yeni" ifadesinin korunmasının planlandığı kaydedildi.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 10

"Halkın Yeni Partisi" seçeneğinin ise edinilen bilgilere göre üzerinde durulan isimlerden biri olduğu aktarıldı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 11

İsim değişikliğinin, gerekli olması halinde kurultayda veya kurucular kurulu toplantısında yapılabileceği ifade edildi.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 12

Diğer taraftan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim tartışması nedeniyle partisinin Başkanlar Kurulu ile Egemenlik Meclisi'ni 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada - Resim: 13

Yılmaz, toplantıda alınacak kararları aynı gün saat 15.00'te düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağını açıkladı.

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