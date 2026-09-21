Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin adıyla ilgili yaşanan hukuki süreç sürerken, parti yönetiminde alternatif isimler de değerlendiriliyor.
Özgür Özel’in aklındaki isimler belli oldu: 4 seçenek masada
Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'de isim değişikliği ihtimali için dört alternatif gündeme geldi. Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurmasıyla başlamıştı.Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü TV Muhabiri Bala Ateş Irmak, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası programında partiye ilişkin son kulis bilgilerini aktardı.
Süreç, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın YENİ Parti'nin isminin değiştirilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurmasıyla başladı.
Yargıtay'ın da isim değişikliği yönünde karar vermesinin ardından YENİ Parti konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
YENİ Parti yönetiminin AYM'den kendi lehine bir karar çıkmasını beklediği belirtildi.
Parti cephesinde, "YENİ" ile "Yenilik" ifadeleri arasında seçmenin kafasını karıştıracak ölçüde bir benzerlik bulunmadığı ve sandıkta herhangi bir karışıklık yaşanmayacağı görüşünün öne çıktığı aktarıldı.
İsim değişikliği ihtimaline karşı YENİ Parti yönetiminin gündeminde dört alternatif bulunduğu aktarıldı.
Bunlar "Yeni Değişim Partisi", "Yeni Başlangıç Partisi", "Türkiye'nin Yeni Partisi" ve "Halkın Yeni Partisi" olarak sıralandı.
İlk üç ismin daha önce Özgür Özel tarafından da dile getirildiği belirtilirken, parti adındaki "Yeni" ifadesinin korunmasının planlandığı kaydedildi.
"Halkın Yeni Partisi" seçeneğinin ise edinilen bilgilere göre üzerinde durulan isimlerden biri olduğu aktarıldı.
İsim değişikliğinin, gerekli olması halinde kurultayda veya kurucular kurulu toplantısında yapılabileceği ifade edildi.
Diğer taraftan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, YENİ Parti ile yaşanan isim tartışması nedeniyle partisinin Başkanlar Kurulu ile Egemenlik Meclisi'ni 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de ortak oturumla olağanüstü toplantıya çağırdı.
Yılmaz, toplantıda alınacak kararları aynı gün saat 15.00'te düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağını açıkladı.