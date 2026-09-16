Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu

Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına tepki gösterdi. Özel, akaryakıttaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 1

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına tepki gösterdi.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 2

Bu tutarın 20 lirasının ÖTV ile KDV'den oluşacağını ifade etti.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 3

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel tüketim ürünlerinden ulaşım giderlerine kadar geniş bir alanda zam olarak yansıyacağını söyledi.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 4

2009 yılında tedavüle giren 100 liralık banknotun o dönemde 40 litre mazot alabildiğini hatırlattı.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 5

Özel, bugün aynı parayla yalnızca 1 litre mazot alınabildiğini kaydetti.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 6

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğuna ilişkin açıklamasını da hatırlattı.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 7

O dönemde motorinin litre fiyatının 20 lira olduğunu, bugün ise 100 lirayı aşacağını belirtti.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 8

Motorine yapılan zamların yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağına değindi.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 9

Özel, meyve ve sebzeden okul servisine kadar çok sayıda ürün ve hizmetin fiyatında artış yaşanacağını söyledi.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 10

Vatandaşların artan maliyetleri taşıyacak gücünün kalmadığını ifade eden Özel, YENİ Parti olarak akaryakıttaki vergilerin acilen kaldırılmasını önerdiklerini açıkladı.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 11

Özel, paylaşımının devamında yüksek faiz ödemeleri ile yol ve köprüler için aktarılan garanti bedellerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

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Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu - Resim: 12

Hükümete vatandaş üzerindeki ekonomik yükü artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

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