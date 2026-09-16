YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına tepki gösterdi.
Özgür Özel’den akaryakıt paylaşımı: İktidara çağrıda bulundu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına tepki gösterdi. Özel, akaryakıttaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması çağrısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Bu tutarın 20 lirasının ÖTV ile KDV'den oluşacağını ifade etti.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel tüketim ürünlerinden ulaşım giderlerine kadar geniş bir alanda zam olarak yansıyacağını söyledi.
2009 yılında tedavüle giren 100 liralık banknotun o dönemde 40 litre mazot alabildiğini hatırlattı.
Özel, bugün aynı parayla yalnızca 1 litre mazot alınabildiğini kaydetti.
Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde Gabar'da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğuna ilişkin açıklamasını da hatırlattı.
O dönemde motorinin litre fiyatının 20 lira olduğunu, bugün ise 100 lirayı aşacağını belirtti.
Motorine yapılan zamların yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağına değindi.
Özel, meyve ve sebzeden okul servisine kadar çok sayıda ürün ve hizmetin fiyatında artış yaşanacağını söyledi.
Vatandaşların artan maliyetleri taşıyacak gücünün kalmadığını ifade eden Özel, YENİ Parti olarak akaryakıttaki vergilerin acilen kaldırılmasını önerdiklerini açıkladı.
Özel, paylaşımının devamında yüksek faiz ödemeleri ile yol ve köprüler için aktarılan garanti bedellerine ilişkin eleştirilerde bulundu.
Hükümete vatandaş üzerindeki ekonomik yükü artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.