Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 90’ıncısı İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Yer yer etkili olan kar yağışına rağmen yurttaşların Mozaik Çarşı önündeki alanı doldurduğu görüldü.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerine soğuk havaya rağmen alana gelen katılımcılara teşekkür ederek başladı. Özel, “Cumhurbaşkanı adayınız Silivri'dedir ama morali 7 kat yukarıdadır” dedi. Ardından, “Onu içeri atan 'darbeci' Saray'dadır ama yerin 7 kat altındadır!” ifadelerini kullandı.

'Mitinge değil, direnmeye geldik'

Mart 2025’ten bu yana 90’ıncı mitingin yapıldığını belirten Özel, “Biz bu meydana mitinge değil; haksızlığa itiraza, direnmeye, eyleme geldik” dedi. İstanbul’daki ilçe mitinglerini tamamladıklarını aktaran Özel, “Mücadele asla bitmeyecek” diyerek sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Önce İstanbul'da 3. bölgede, sonra 2. bölgede, sonra bir kez daha 1. bölgede büyük bölge mitingleriyle; ardından 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece hep birlikte 'Büyük Zulmün Yıl Dönümünde' meydandayız, eylemdeyiz.”

'Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de bizde'

Konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, “Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz haklıyız, biz kazanacağız. İşte bu moral üstünlükle baş edemiyorlar, onun için de bu yollara başvuruyorlar” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, şunları söyledi:

“Bak biz girdiğimiz ilk seçimi kazandık. Sen de ilk kez bir yenilgi aldın. Biz kaybettiğimiz 47 yıl boyunca millete bir şey demedik, darbeye kalkışmadık. Ama bir seçim kaybettiniz mızıkçılığa başladınız. Şimdi de çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi’ne her yönüyle saldırıp seçimi hukuk darbesiyle kazanmaya çalışıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim; İstanbul’daki yalanlarla, parayla, panoyla, Hatay’daki brandayla değil örgütle ve yürekle siyaset olur, yürekle siyaset olur!”

Özel, konuşmasının devamında köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin iddiaları da gündeme taşıdı. “Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır! Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım!” dedi.

“2 köprüyü ve 7 otoyolu satacaklar. Rahmetli Demirel'in, Ecevit'in, Özal'ın döneminde yapılmış otoyollar” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan 10 yıl önce de satmaya çalıştı Erdoğan o zaman dedi ki '7 milyarın altına satmak vatan hainliği olur'. Şimdi 3.5 milyara satıyor. Ben demiyorum kendi diyor. Vatan hainliğini 2'ye katlıyor! Bu köprünün 5 yıllık gelirini istiyor. O parayla kendince 'seçim ekonomisi' yapacak. Karşılığında 25 yıl o köprülerin parasını başkaları alacak. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar!”

Özel, kamuoyunun büyük bölümünün söz konusu özelleştirme planından haberdar olmadığını savunarak, “Bunu bilenler olarak bilmeyenlere anlatacağız. Duymayan kimse kalmayacak. Bu millet bir bütün olarak Erdoğan'ın karşısına dikilecek. Herkese duyurun bunu!” çağrısında bulundu.

Eski Genel Başkanlara teşekkür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu zamana kadar düzenledikleri her mitingde eski genel başkanların desteğinin olduğunu belirterek Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'e teşekkür etti.