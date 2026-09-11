Özgür Çelik’in ifadesi sona erdi: “Üsküdar’da yaşananlar aydınlatılmalı”

“Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde seçilmişler bu kadar ağır bir yargı baskısı altında kalmadılar. Tam da işte bu noktada Üsküdar'da yaşananlar ve bugünkü ifade de son 2 yıldır yaşadıklarımızdan bağımsız değildir. Bunu açıkça ifade etmek isterim.”