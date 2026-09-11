Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, Üsküdar Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla verdiği ifade sona erdi.
Özgür Çelik’in ifadesi sona erdi: “Üsküdar’da yaşananlar aydınlatılmalı”
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’nde yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. Çelik’e Ayhan Aydın hakkındaki iddiaları soruldu.Kaynak: DHA / ANKA
İstanbul Adliyesi’nde gerçekleşen ifade işlemleri yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çelik’e, CHP’den AK Parti’ye geçen Üsküdar Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında seçim sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili sorular yöneltildi.
Çelik, Üsküdar Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada, Ayhan Aydın’ın kendisini ağlayarak aradığını ve tehdit edildiğini söylediğini iddia etmişti.
Ayhan Aydın ise Çelik’in bu açıklamalarının ardından verdiği ifadede söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
İfade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklama yapan Çelik, Üsküdar’da yaşanan sürecin son iki yılda yaşanan gelişmelerden bağımsız olmadığını söyledi.
Çelik, seçilmiş yöneticiler üzerinde ağır bir yargı baskısı bulunduğunu ileri sürerek farklı belediyelerde yaşanan parti değişiklikleri ve belediye başkan vekilliği seçimlerine ilişkin iddialara dikkat çekti.
Bayrampaşa örneğini veren Çelik, belediye meclis üyelerinin görev ve makam karşılığında siyasi tercihlerini değiştirdiklerine ilişkin iddiaların da araştırılması gerektiğini söyledi.
Çelik, kendisinin İstanbul Kongresi ve kurultay davaları kapsamında yargılandığını belirterek, benzer durumlarda farklı uygulamalar yapıldığını belirtti.
Özgür Çelik, avukatları aracılığıyla kendi yaptıkları suç duyurusu ile mevcut soruşturmanın birleştirilmesini talep ettiklerini açıkladı.
Üsküdar’da yaşanan sürecin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Çelik, “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur” dedi.
Çelik ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla cumartesi günü saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda bir buluşma gerçekleştirileceğini belirterek yurttaşları etkinliğe davet etti.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
“103 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde seçilmiş yöneticiler üzerinde bu kadar ağır baskılar ortaya çıkmamıştır.”
“Bugün Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte sadece İstanbul'da 16 belediyemize yönelik operasyonlar gerçekleşti ve tutuklu belediye başkanlarımız var, tutuklu meclis üyelerimiz var, tutuklu bürokratlarımız var.”
“Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde seçilmişler bu kadar ağır bir yargı baskısı altında kalmadılar. Tam da işte bu noktada Üsküdar'da yaşananlar ve bugünkü ifade de son 2 yıldır yaşadıklarımızdan bağımsız değildir. Bunu açıkça ifade etmek isterim.”