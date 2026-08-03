Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile kurduğu çikolata markasını yıllar içinde büyüterek hem üretim yapmaya hem de işletmecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncunun uzun yıllardır devam eden ticari girişimleri, birçok hayranı tarafından ilk kez öğrenildi.