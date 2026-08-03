Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor

Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor

Kamera önündeki başarısını farklı bir alana da taşıyan ünlü oyuncu, yıllar önce attığı adımın karşılığını almaya devam ediyor. Bugün hem üretim yapıyor hem de birden fazla işletmeyi yönetiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 1

Kamera arkasındaki girişimci yönü dikkat çekti

Başarılı oyuncu Rojda Demirer'in yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, ticaret alanındaki yatırımlarıyla da ilgilendiği ortaya çıktı.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 2

Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile kurduğu çikolata markasını yıllar içinde büyüterek hem üretim yapmaya hem de işletmecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncunun uzun yıllardır devam eden ticari girişimleri, birçok hayranı tarafından ilk kez öğrenildi.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 3

Çocukluk hayalini çikolata markasına dönüştürdü

Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile birlikte el yapımı çikolata üretimine başlayan Rojda Demirer, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde butik çikolata mağazası açtı.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 4

İki kardeş, mağazaya Fransa'nın efsanevi kraliçesi Marie Antoinette'den ilham alan bir isim verdi.

İşletmenin dekorasyonu da ismine uygun şekilde 1700'lü yılların barok mimarisinden esinlenerek tasarlanırken, üretilen çikolatalarda yurt dışından temin edilen özel malzemeler kullanıldı.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 5

Hem oyunculuk hem işletmecilik yapıyor

Oyunculuk kariyerini sürdüren Rojda Demirer, Beşiktaş'taki işletmesinde dizi çekimlerinden fırsat buldukça müşterileriyle de yakından ilgileniyor.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 6

Son olarak katıldığı İlker Ayrık'ın programında işlerinin yolunda gittiğini belirten Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor."

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 7

Bağdat Caddesi'nde ikinci yatırım

Rojda Demirer'in girişimleri bununla da sınırlı kalmadı.

Başarılı oyuncunun Bağdat Caddesi'nde ikinci bir şube açtığı ve bu işletmenin aynı zamanda kokteyl mekanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 8

Demirer'in yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak ile bu işletmeyi birlikte yönettiği belirtildi.

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Oyuncu Rojda Demirer paraya para demiyor: Ticaretten de kazanç sağlıyor - Resim: 9

Başarısını farklı alanlarda sürdürüyor

Oyunculuk kariyerindeki başarılı projelerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de adından söz ettiren Rojda Demirer, uzun yıllardır sürdürdüğü ticari yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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