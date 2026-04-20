Honda, Türkiye’de motosiklet üretimine yönelik önemli bir yatırım için düğmeye bastı. Şirketin Honda Motor Company çatısı altında İzmir’in Aliağa ilçesinde kurduğu fabrikanın nisan ayı sonunda üretime başlaması bekleniyor.

Yeni tesiste ilk aşamada yalnızca Honda PCX125 üretilecek. Türkiye pazarında yoğun talep gören modelin yerli üretime geçmesiyle birlikte ilerleyen dönemde farklı scooter ve maxi-scooter modellerinin de üretim hattına eklenmesi planlanıyor.

Fabrikanın başlangıç kapasitesinin yıllık 100 bin adet olması öngörülürken, orta vadede bu rakamın 200 bine çıkarılması hedefleniyor. Yatırım kapsamında doğrudan 300’den fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Yan sanayi ve tedarik zinciriyle birlikte ek istihdam oluşacağı değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, üretimin Türkiye’ye taşınmasıyla ithalat, lojistik ve tedarik sürelerinde avantaj sağlanabileceğini, bunun da fiyatlara olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Yeni fabrikanın hem iç pazar ihtiyacını karşılaması hem de ihracata yönelik üretim yapması ihtimali de gündemde bulunuyor.