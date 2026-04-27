Trafik kazası yine can aldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet Can U. idaresindeki tomobil çarpıştı.

Araçlarda sıkışan 4 yaralı, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Abdülhamit Günyar ile Ömer Faruk Çubuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Günyar ile Çubuk’un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralıların ise tedavisi devam ediyor.