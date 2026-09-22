Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu

Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu

Hatay'ın Payas ilçesinde yürekleri ağza getiren feci bir kaza meydana geldi. Bir binanın bahçesinde kendi halinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kontrolündeki otomobilin geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.

Kaynak: İHA
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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 1

Hatay'da kadın sürücünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 2

Kazada ağır yaralanan çocuğun çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarıldığı öğrenildi.

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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 3

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.

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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 4

Çocuğu ezen otomobilin sürücüsünün ve yanındaki şahsın kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 5

Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı anbean kameraya yansıdı.

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Otomobili kaldırıp minik kızı çekip aldılar: Hiç bir şey den habersiz oyun oynuyordu - Resim: 6
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