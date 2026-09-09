Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Can Hızar, uygulanan kampanyalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda her modelimizde liste fiyatının hemen hemen 300 - 400 bin TL altında indirim kampanyaları yapıyoruz. Ticari müşterilere, vergi levhalı müşterilerimize özel 1 milyon - 1,5 milyon sıfır faiz kampanyalarımız oluyor. Çiftçilerimize özel sıfır faiz avantajlarımız oluyor."