Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobil satışlarında yaşanan gerilemenin ardından markalar müşterileri yeniden bayilere çekmek için kampanyalara yöneldi. Bazı modellerde liste fiyatının 300-400 bin TL altına inilirken, sıfır faizli finansman ve takas fırsatları da devreye alındı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 1

Yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanırken, markalar yılın kalan bölümünde satışları artırmak için kampanyalara başladı.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 2

Kanal D Haber'e konuşan marka temsilcisi Can Hızar, otomobil satışlarında geçen yıla göre ciddi bir gerileme olduğunu belirtti.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 3

AĞUSTOS AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,28 geriledi. Satışların 81 bin 31 adet seviyesinde kaldığı belirtildi.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 4

Yılın ilk 8 ayındaki toplam düşüşün ise yüzde 13,78 olduğu aktarıldı.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 5

Hızar, satışlardaki gerilemede krediye erişimin önemli rol oynadığını belirterek, 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlarda BDDK düzenlemeleri nedeniyle kredi kullandırımının bulunmadığını söyledi. Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin de tüketicilerin otomobil satın alma planlarını ertelemesine neden olduğunu ifade etti.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 6

400 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Satışların gerilemesinin ardından otomobil markaları kampanyalarını artırmaya başladı. Markaların özellikle eylül ayından itibaren yılın kalan dört ayında satışların toparlanmasını beklediği belirtildi.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 7

Can Hızar, uygulanan kampanyalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda her modelimizde liste fiyatının hemen hemen 300 - 400 bin TL altında indirim kampanyaları yapıyoruz. Ticari müşterilere, vergi levhalı müşterilerimize özel 1 milyon - 1,5 milyon sıfır faiz kampanyalarımız oluyor. Çiftçilerimize özel sıfır faiz avantajlarımız oluyor."

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 8

SIFIR FAİZ VE TAKAS FIRSATI DA VAR

Kampanyalar yalnızca fiyat indirimleriyle sınırlı kalmadı. Bazı müşterilere 1 milyon ile 1,5 milyon TL arasında sıfır faizli finansman seçenekleri sunulduğu belirtildi.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 9

Vergi levhası bulunan ticari müşteriler ve çiftçiler için de özel sıfır faiz fırsatları uygulanırken, otomobil almak isteyenlere takas imkanı da sağlanıyor.

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Otomobilde indirim yarışı başladı: Fiyatlar 400 bin TL birden düştü - Resim: 10

Hızar, sıfır otomobil almak isteyenleri ciddi kampanyaların beklediğini belirterek markaların satışları yeniden hareketlendirmek için farklı avantajlar sunduğunu ifade etti.

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