Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı

Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı

Otomobil devi McMurtry, fan teknolojisiyle dikkat çeken yeni elektrikli hiper otomobili Speirling PURE'u tanıttı. Kendini yere adeta "yapıştıran" sistem sayesinde teorik olarak ters gidebilen araç, performansının yanı sıra fiyatı ile de dudak uçuklattı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Otomobil dünyasında elektrikli hiper otomobil pazarında ezber bozan bir model daha sahneye çıktı. İngiliz üretici McMurtry'nin tanıttığı Speirling PURE, sıra dışı fan teknolojisi sayesinde yüksek hızlarda olduğu kadar düşük hızlarda da olağanüstü yol tutuşu sunuyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Şirketin geliştirdiği sistem, otomobilin altındaki güçlü fanlarla havayı dışarı atarak düşük basınç oluşturuyor ve aracı yere doğru bastırıyor. Böylece ağırlığı artırmadan yaklaşık 2 bin kilogramlık yere basma kuvveti elde ediliyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

FAN SİSTEMİNDE TEORİK OLARAK TERS GİDEBİLİYOR

McMurtry'nin geliştirdiği teknoloji, motor sporlarında 1970'li yıllarda kullanılan ancak daha sonra yasaklanan fan destekli yere basma sisteminin modern bir yorumu olarak dikkat çekiyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Şirketin paylaştığı verilere göre Speirling PURE, durduğu anda bile 2 bin kilogramlık yere basma kuvveti üretebiliyor. Bu seviyedeki kuvvetin ise otomobilin teorik olarak baş aşağı ilerlemesine yetecek düzeyde olduğu belirtiliyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 5

PİST REKORLARIYLA ADINI DUYURDU

Speirling, ilk kez 2022 yılında Goodwood Festival of Speed'de tüm zamanların en hızlı turunu atarak büyük ses getirdi. Daha önce Formula 1 otomobillerine ait rekorları geride bırakan Volkswagen ID.R'ın derecesini de geride bırakan model, performansıyla dikkat çekti.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 6

Araç ayrıca Top Gear Test Track pistinde Formula 1 otomobillerinin 20 yıllık rekorunu 3 saniye geliştirirken, Laguna Seca pistinde de yeni rekora imza attı.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 7

1000 BEYGİR GÜÇ, 1,55 SANİYEDE 100 KM/S HIZA YAKIN İVMELENME

Üretim versiyonu olan Speirling PURE, prototipe göre bileşenlerinin yüzde 95'i yenilenerek geliştirildi.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 8

Elektrikli hiper otomobil, 1000 beygir güç üretiyor. 0-60 mph (0-96 km/s) hızlanmasını yalnızca 1,55 saniyede tamamlayan araç, 190 mph (yaklaşık 306 km/s) azami hıza ulaşabiliyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 9

Fan sistemi ve aerodinamik yapısı sayesinde virajlarda ve frenleme sırasında 3G'ye kadar yanal kuvvet oluşturabiliyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 10

DAHA BÜYÜK BATARYA, DAHA UZUN KULLANIM

Speirling PURE'da 60 kWh yerine 100 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor. Bu sayede pist koşullarında yaklaşık 40 ila 50 kilometrelik kullanım sunuluyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 11

Araç, şarj altyapısına bağlı olarak bataryasını yüzde 20'den yüzde 95'e 20 ila 60 dakika arasında doldurabiliyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 12

FİYATI DA PERFORMANSI DA DİKKAT ÇEKİYOR

McMurtry, Speirling PURE modelinden yalnızca 100 adet üretileceğini açıkladı. Üretim İngiltere'deki Cotswolds tesisinde gerçekleştirilecek ve teslimatların yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanıyor.

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Otomobilde devrim: Hem elektrikli hem de ters gidebiliyor; fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 13

Elektrikli hiper otomobilin başlangıç fiyatı ise 995 bin sterlin, yani yaklaşık 1,3 milyon dolar olarak açıklandı. Sınırlı üretimi, sıra dışı teknolojisi ve kırdığı pist rekorlarıyla Speirling PURE, şimdiden dünyanın en dikkat çekici elektrikli otomobilleri arasında gösteriliyor.(Kaynak: electrek)

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