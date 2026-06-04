Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, elektrikli araç dönüşümünde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Grubun Avrupa pazarında daha geniş kitlelere ve erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını hedefleyen yeni modelleri Volkswagen ID. Polo ve Cupra Raval'ın seri üretimi, İspanya'da bulunan Martorell fabrikasında resmi olarak start aldı.
Otomobil pazarının kuralları değişiyor: Beklenen ucuz elektrikli Volkswagen’ler üretime girdi
Volkswagen’in erişilebilir elektrikli otomobil stratejisinin ilk adımı olan Volkswagen ID. Polo ve Cupra Raval modellerinin seri üretimi, İspanya'daki Martorell fabrikasında başladı. Tarihinde ilk kez tamamen elektrikli araç üreten tesis için modernizasyon ve altyapı yatırımları gerçekleştirildi.
Bu hamleyle birlikte Martorell tesisi, kendi üretim tarihinde ilk kez tamamen elektrikli otomobillerin seri üretim hattına ev sahipliği yapmaya başladı. Giriş aşamasında hem Volkswagen ID. Polo hem de Cupra Raval, daha yüksek menzil sunan büyük batarya paketleriyle üretim bandından inecek. Tüketicilerin merakla beklediği daha uygun fiyat etiketine sahip başlangıç versiyonlarının ise ilerleyen süreçte pazara sunulması planlanıyor.
Üretime giren modellerden Volkswagen ID. Polo, markanın kompakt sınıftaki uygun fiyatlı elektrikli araç pazarına giriş anahtarı olarak konumlanıyor. Aynı teknik altyapıyı paylaşan Cupra Raval ise sportif tasarımı ve dinamik karakteriyle öne çıkıyor.
Her iki otomobil de Volkswagen Grubu'nun daha düşük maliyetli elektrikli araçlar üretmek üzere özel olarak tasarladığı; "MEB21" veya "MEB-Small" olarak da bilinen MEB Entry platformu üzerinde yükseliyor.
Seat, Martorell tesisini bu büyük elektrikli araç hamlesine hazırlamak amacıyla son dönemde devasa yatırımlara imza attı. Fabrika bünyesindeki yaklaşık 160 bin metrekarelik alan tamamen yenilenerek üretim hatları geleceğin teknolojisine uyumlu hale getirildi.
Modernizasyon çalışmaları kapsamında tesise 1.000 yeni robot dahil edilirken, gövde üretim süreçleri sil baştan yenilendi ve ileri teknoloji pres sistemleri kuruldu. Ayrıca geçtiğimiz aralık ayında faaliyete geçen batarya montaj tesisi ile ana üretim hattını birbirine bağlayan 600 metre uzunluğundaki otomatik köprü sistemi de devreye alındı.
Seat/Cupra, yalnızca Martorell'de üretilecek olan Cupra Raval ve Volkswagen ID. Polo modellerinin üretiminden sorumlu olmayacak. Aynı stratejik proje kapsamında geliştirilen elektrikli SUV modelleri Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq'in mühendislik ve geliştirme süreçleri de Seat/Cupra liderliğinde yürütülüyor. Bahsi geçen bu iki SUV modelinin üretimi ise Volkswagen'in İspanya'daki bir diğer tesisi olan Navarra fabrikasında gerçekleştirilecek.
Şirket, kompakt elektrikli otomobil platformunun gelecekteki teknik güncellemelerinden ve geliştirmelerinden de sorumlu olacak. Bu görevlendirmeyle birlikte Seat, tarihinde ilk kez Volkswagen Grubu çatısı altında küresel bir platformun teknik gelişimine liderlik eden marka unvanını kazandı.
Grup bünyesindeki bu dört yeni modelin (ID. Polo, Cupra Raval, ID. Cross ve Skoda Epiq), önümüzdeki yıllarda Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki rekabet dengelerini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.