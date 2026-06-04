Otomobil pazarının kuralları değişiyor: Beklenen ucuz elektrikli Volkswagen’ler üretime girdi

Seat/Cupra, yalnızca Martorell'de üretilecek olan Cupra Raval ve Volkswagen ID. Polo modellerinin üretiminden sorumlu olmayacak. Aynı stratejik proje kapsamında geliştirilen elektrikli SUV modelleri Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq'in mühendislik ve geliştirme süreçleri de Seat/Cupra liderliğinde yürütülüyor. Bahsi geçen bu iki SUV modelinin üretimi ise Volkswagen'in İspanya'daki bir diğer tesisi olan Navarra fabrikasında gerçekleştirilecek.