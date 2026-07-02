Otomobil dünyasında şok karar: Kia iki versiyona veda etti, yenisini tanıttı

Görsel tarafta hibrit sistem korunsa da dış tasarımda önemli dokunuşlar mevcut:

Ön Bölüm: Daha dik yerleştirilen farlar ve ince bir şeritle birbirine bağlanan ters "L" formundaki LED aydınlatmalar öne çıkıyor.

Tamponlar: Yeniden tasarlanan ön tamponda ızgara bölümü siyah detayların içerisine taşınırken, bu çizgi çamurluk çevrelerine ve yan panellere kadar uzanıyor. Arka tampon ise daha sade bir görünüme kavuştu.