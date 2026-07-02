Otomobil dünyasında şok karar: Kia iki versiyona veda etti, yenisini tanıttı

Güney Kore'de gerçekleştirilen ilk gösterimin ardından Kia, yenilenen Niro modelini ABD pazarı için de paylaştı. Güncellenen kompakt SUV modeli, tasarım ve teknoloji alanındaki yeniliklerinin yanı sıra otomobil devinin ürün gamındaki radikal bir strateji değişikliğiyle dikkat çekiyor.
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2027 Kia Niro, yenilenen tasarımı ve güncellenen teknolojileriyle resmi olarak tanıtıldı. Elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonları üretimden kaldırılan yeni Kia Niro, bundan sonra sadece hibrit motor seçeneğiyle yollarda olacak.Kaynak: Haber Merkezi
Kia, geçmiş yıllarda Niro modelini hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli araba olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuyordu. Ancak marka, 2025 model yılının ardından PHEV versiyonunun üretimine son vermişti. Elektrikli versiyon olan Niro EV'nin de üretiminin bitirileceğine yönelik iddialar, 2027 modelinin örtüsünün kaldırılmasıyla resmiyet kazandı. Elektrikli modelin yerini, benzer boyutlara sahip olan yeni EV3 modelinin alması bekleniyor.
2027 model Kia Niro, artık yalnızca 139 beygir güç üreten hibrit sistemle satın alınabilecek. Söz konusu sistem, 1.6 litrelik benzinli motor ile bir adet elektrik motorunu bir araya getiriyor. Aracın gücü, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla tekerleklere aktarılıyor.
Görsel tarafta hibrit sistem korunsa da dış tasarımda önemli dokunuşlar mevcut:
Ön Bölüm: Daha dik yerleştirilen farlar ve ince bir şeritle birbirine bağlanan ters "L" formundaki LED aydınlatmalar öne çıkıyor.
Tamponlar: Yeniden tasarlanan ön tamponda ızgara bölümü siyah detayların içerisine taşınırken, bu çizgi çamurluk çevrelerine ve yan panellere kadar uzanıyor. Arka tampon ise daha sade bir görünüme kavuştu.
Gövde rengi kataloğuna "Ivory Silver" ve "Sunset Beige" adında iki yeni alternatif eklendi. Aracın kabininde de kullanıcı deneyimini artıracak yeniliklere yer veriliyor. Orta konsolda 12,3 inç büyüklüğünde yeni bir multimedya ekranı konumlandırılırken, üst donanım paketlerinde bu ekrana aynı boyutta dijital gösterge paneli eşlik ediyor.
Giriş seviyesindeki donanımda ise 4 inçlik dijital gösterge yer almaya devam ediyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Ayrıca direksiyon simidi ve havalandırma menfezleri de yeni tasarımla güncellendi.
Yeni Niro, geliştirilmiş bir çarpışma önleme sistemiyle donatıldı. SX Touring paketinde 360 derecelik çevre görüş kamerası sunulurken, aracı şeritte tutarak belirlenen hız ile takip mesafesini koruyan Highway Drive Assist 2 isimli sürüş destek asistanı da özellikler arasına eklendi. Kia, sürüş konforunu artırmak adına süspansiyon sisteminin optimize edildiğini, yol ve rüzgâr sesinin azaltılması için yalıtımın güçlendirildiğini bildirdi.
2027 model yılıyla birlikte araçta; LX, EX ve SX paketlerinin yanına "S" adı verilen yeni bir donanım seviyesi dahil oluyor. Yaz aylarında satışa sunulması planlanan yeni Kia Niro'nun resmi fiyat listesi henüz netleşmedi. Ancak başlangıç fiyatının, 2026 model Niro Hibrit'in 28.885 dolarlık etiketinin biraz üzerinde olması öngörülüyor.