Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Gençlerbirliği'ne evinde 2-0 yenilerek elenen Galatasaray'da yenilen ikinci goldeki hatası nedeniyle taraftarların Günay Güvenç'e tepki göstermesi maçın önüne geçti.

OSIMHEN'DEN GÜNAY'A DESTEK

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Günay'a takım arkadaşları ve bazı taraftarlar destek olarak moral verirken Victor Osimhen'den tecrübeli kaleciye destek paylaşımı geldi.

OSIMHEN: 'HATALAR FUTBOLUN BİR PARÇASIDIR'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nijeryalı yıldız, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanarak Günay'a sahip çıktı.