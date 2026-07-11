Deniz savunma sanayisinde faaliyet gösteren Londra merkezli Kraken Technology Group, B serisi yatırım fonlamasında yaklaşık 874,1 milyon avro (1 milyar dolar) piyasa değeri üzerinden 152,9 milyon avro (175 milyon dolar) kaynak sağladı. Digital Transformation Capital Partners (DTCP) öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım turuyla beraber şirket, bu finansal hamleyle Avrupa deniz savunma sektörünün en güncel "unicorn" girişimlerinden biri olma unvanını kazandı.
Orduların vazgeçilmesi oluyor: Değeri 1 milyar dolara ulaştı
Londra merkezli Kraken Technology Group, B serisi yatırım turunda topladığı 152,9 milyon avro ile 1 milyarı aşan dolar değerlemeye ulaşarak Avrupa'nın yeni savunma devi oldu.Kaynak: Haber Merkezi
The Times'ın haberine göre, Kraken Technology Group Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mal Crease, gelişmeye dair açıklama yaptı. Şirketin, küresel ve Avrupalı seçkin yatırımcılardan oluşan bu topluluğa liderlik eden DTCP ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Crease, gerçekleşen bu kritik finansman aşamasının dünya çapındaki büyümelerini ivmelendireceğini vurguladı.
CEO ayrıca, sağlanan kaynak sayesinde NATO ve küresel ölçekteki müttefikleri adına denizcilik alanında zorlu şartlara dirençli, güvenilir ve operasyona hazır kabiliyetlerin geniş bir ölçekte devreye alınmasının kolaylaşacağını ifade etti.
Mal Crease tarafından 2021 senesinde faaliyete geçirilen Kraken; savunma sektörü ve ticari kullanımlar için yüksek performanslı, çift rejimli kompozit kıyı platformları üretiyor. Kuruluşun ürün seçkisinde K3 SCOUT, K5 KRAKEN ve K4 MANTA isimli platformlar dikkat çekiyor:
K3 SCOUT: Deniz faaliyetlerini desteklemek maksadıyla geliştirilen, düşük radar görünürlüğüne sahip, yüksek performanslı bir insansız deniz aracıdır. Modüler tasarıma sahip olan bu araç; deniz alanı farkındalığı, kuvvet koruması, lojistik destek ve hassas yaylım operasyonları gibi geniş bir görev yelpazesine göre süratle modifiye edilebiliyor.
K5 KRAKEN: Uzun menzilli operasyonlarda kalıcı etkinlik sunmak üzere üretilen, yüksek mukavemet ile yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız deniz platformudur. Modüler yapısı sayesinde; taarruz, denizaltı savunma harbi, ileri gözetleme faaliyetleri ve çoklu alan harekatları gibi karmaşık görev senaryolarına hızla entegre olabiliyor.
K4 MANTA: Sensör ya da harp bileşenlerini insansız biçimde su üstünde hızla nakletme, sonrasında gizli sızma, kesintisiz keşif veya konuşlanma amaçlarıyla su altına dalma yeteneği barındırıyor. Bu platform; en düşük görünürlüğü hedefleyen 18 fitlik modelden, yüksek modülerlik içeren 36 ve 54 fitlik çok amaçlı versiyonlara kadar üç farklı alternatifle sunuluyor.
Şirket yetkilileri, B serisi yatırım turunun; Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Avrupalı ortaklar ve ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (USSOCOM) ile imzalanan çok sayıda büyük bütçeli anlaşmanın yer aldığı başarılı bir dönemin ardından geldiğini belirtti. Kraken tarafından üretilen platformların halihazırda sıcak çatışma bölgelerinde aktif olarak görev aldığı ifade edildi.
Dünya genelindeki tedarik ağını ve yerel imalat süreçlerini güçlendirmek adına stratejik ortaklıklar kuran şirket; Almanya'da Rheinmetall, ABD'de Anduril Industries ve Kanada'da Inocea çatısı altındaki Davie Shipbuilding ile iş birliği yürütüyor. Girişim, yakın gelecekte Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgelerinde de benzer ortaklıkları hayata geçirmeyi planlıyor.
Yatırım sürecini değerlendiren DTCP Ortağı Ole Aguirre ise denizcilik alanında ciddi bir fon eksikliği bulunduğuna dikkat çekti. Kraken'in çok kısa bir zaman zarfında bütçe dostu, kritik görevlere uygun ve yüksek süratli insansız araçları sektöre kazandırarak öncü bir rol üstlendiğini belirten Aguirre, şirketin zorlu deniz koşullarındaki robotik faaliyetlerin getirdiği meydan okumaları iyi analiz ettiğini kaydetti.
Aguirre, girişimin NATO taleplerine süratle yanıt vererek denizleri, kıyı şeritlerimizi ve açık deniz tesislerimizi koruyacak öncelikli kabiliyetler sağladığını sözlerine ekleyerek, Kraken'e olan inançlarının tam olduğunu ve gelecekteki fırsatlar adına heyecan duyduklarını ifade etti.
Kraken Technology Group, temin ettiği yeni finansmanı yetenek geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası imalat ağını büyütmek amacıyla kullanacak. Bu fon, insansız deniz araçları ile faydalı yük kapasitelerinin modernizasyonunu desteklerken, küresel çaptaki yerel üretim merkezlerinin de büyümesine katkı sunacak.
(NTV)