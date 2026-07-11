Orduların vazgeçilmesi oluyor: Değeri 1 milyar dolara ulaştı

K4 MANTA: Sensör ya da harp bileşenlerini insansız biçimde su üstünde hızla nakletme, sonrasında gizli sızma, kesintisiz keşif veya konuşlanma amaçlarıyla su altına dalma yeteneği barındırıyor. Bu platform; en düşük görünürlüğü hedefleyen 18 fitlik modelden, yüksek modülerlik içeren 36 ve 54 fitlik çok amaçlı versiyonlara kadar üç farklı alternatifle sunuluyor.