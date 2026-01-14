İspanya’nın turizm cenneti Kanarya Adaları’nda bulunan Tenerife Sur Havalimanı, duyanları şaşkına düşürecek bir olaya şahit oldu.

Havalimanında görevli güvenlik personeli, tekerlekli sandalye ile uçuş alanına doğru giden yaşlı bir çiftin durumundan şüphelendi. Sandalyedeki kadının hiçbir tepki vermemesi ve vücut ısısının normalin çok altında olduğunun fark edilmesi sonrası harekete geçen görevliler, korkunç gerçekle yüzleşti.

GÖREVLİLER FARK ETTİ

Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrası gerçekleştirilen kontrolde, kadının nefes almadığı ve birkaç saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. 80 yaşındaki kocanın, eşinin cansız bedenini sanki hayattaymış gibi uçağa bindirmeye çalıştığı fark edildi. Olaydan hemen sonra acil durum prosedürleri devreye sokulurken, bölgeye jandarma ve adli tıp ekipleri sevk edildi.

"HAVALİMANINDA ÖLDÜ" DEDİ

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren ekipler, tekerlekli sandalyeyi kullanan 80 yaşındaki adamın, eşinin ölümünün havalimanında gerçekleştiği izlenimini vermeye çalıştığını tespit etti. Fakat kadının vücut ısısı ve ölüm katılığı (rigor mortis) belirtileri bu yalanı çürüttü. Şüpheli koca, olay yerinde gözaltına alınarak tutuklandı.