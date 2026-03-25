“Olacak O Kadar” ve “Bir Demet Tiyatro” gibi sevilen projelerde rol alan 77 yaşındaki sanatçı, sol kasığında şiddetli ağrı hissedince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İlk değerlendirmede genel cerrahiye yönlendirilen Bengier, burada yapılan incelemelerin ardından daha ciddi bir şüpheyle kalp ve damar cerrahisi bölümüne sevk edildi.
Olacak O Kadar’ın Cevat Kelle’si Sinan Bengier’den kötü haber
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden usta oyuncu Sinan Bengier, yapılan tetkiklerin ardından acil ameliyata alındı ve hayati bir tehlikeyi atlattı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Bengier, adeta ölümün eşiğinden döndüğünü ifade etti.Derleyen: Cansu İşcan
AORT DAMARINDA YIRTILMA MEYDANA GELMİŞ
Detaylı tetkikler sonucunda Bengier’in karın aort damarında yırtılma meydana geldiği ve karın içinde kan birikimi oluştuğu tespit edildi. Bu durumun, hayati risk taşıyan kanamayı geçici olarak sınırladığı anlaşılınca acil ameliyat kararı alındı.
Gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik operasyonda, yırtılan aort damarı ile kasık damarları yapay damar kullanılarak onarıldı. Ameliyat sonrası iki gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, hastanın ilk başta fıtık şüphesiyle değerlendirildiğini ancak yapılan incelemelerde aort damarının yırtıldığının ortaya çıktığını belirtti. Ak, bu tür durumlarda genellikle kapalı yöntemlerin tercih edildiğini ancak Bengier’in damar yapısının buna uygun olmaması nedeniyle açık cerrahi uygulandığını ifade etti. Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın genel durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
Aort anevrizması yırtılmasının son derece yüksek ölüm riski taşıdığına dikkat çeken Ak, özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli kontroller yaptırmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Yaşadığı süreci anlatan Bengier ise ağrılarının ciddiyetini başlangıçta fark etmediğini ve çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Kasık ağrısının artmasıyla hastaneye başvurduğunu belirten sanatçı, ilk etapta fıtık ihtimali üzerinde durulduğunu dile getirdi. Bir doktorun ısrarıyla detaylı değerlendirmeye alındığını anlatan Bengier, hastanede durumunun ne kadar kritik olduğunu öğrendiğini ifade etti. Ameliyatın ertelenmemesi gerektiğinin kendisine açıkça söylendiğini belirten oyuncu, “Belki de hastaneden çıkamayabilirdim” sözleriyle yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi.
Ertesi gün ameliyata alınan Bengier, operasyon sonrası gözlerini yoğun bakımda açtığını ve şu an sağlığının iyi olduğunu söyledi. Doktoruna teşekkür eden sanatçı, yeniden hayata tutunduğunu dile getirdi.
Yaklaşık bir ay sonra yeniden çalışabileceğini öğrenen Bengier, yıllardır aktif bir yaşam sürdüğünü belirterek kısa bir dinlenme sürecine gireceğini ifade etti.
Bu süreçte farklı üretim alanlarına yönelebileceğini söyleyen usta oyuncu, ilerleyen dönemde yeniden sahnelere dönmeyi de planladığını sözlerine ekledi.