Olacak O Kadar’ın Cevat Kelle’si Sinan Bengier’den kötü haber

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, hastanın ilk başta fıtık şüphesiyle değerlendirildiğini ancak yapılan incelemelerde aort damarının yırtıldığının ortaya çıktığını belirtti. Ak, bu tür durumlarda genellikle kapalı yöntemlerin tercih edildiğini ancak Bengier’in damar yapısının buna uygun olmaması nedeniyle açık cerrahi uygulandığını ifade etti. Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın genel durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.